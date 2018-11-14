Процесори AMD EPYC Rome стануть основою нового суперкомп’ютера

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Процесори AMD EPYC Rome стануть основою нового суперкомп’ютера
Процесори AMD EPYC Rome стануть основою нового суперкомп’ютера / Фото з вільних джерел

Компанія AMD разом із Hewlett Packard Enterprise (HPE) та Центром високопродуктивних обчислень при Університеті Штутгарта має намір створити новий суперкомп’ютер. Новинка отримає назву Hawk та працюватиме на основі 10 тисяч флагманських процесорів EPYC другого покоління (Rome).

Про це повідомляє Overclockers.

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Вищезазначена система обійдеться творцям в 38 мільйонів євро. Її пікова продуктивність складе понад 24 петафлопс, а серед інших характеристик вказуються 665 ТБ оперативної пам’яті і 26 петабайт дискового простору.

Що цікаво, в ході презентації суперкомп'ютера Hawk стала відома одна з ключових характеристик 64-ядерного AMD EPYC, а саме його частота. Згідно з попередньою інформацією, він буде працювати на швидкості в 2,35 ГГц. Причому тут, ймовірно, зазначено її номінальне значення і частота boost-режиму виявиться помітно вище.

AMD EPYC Rome
Характеристики процесора AMD EPYC Rome

Наприклад, доступний у продажі 32-ядерний EPYC 7601 функціонує на швидкості від 2,2 до 3,2 ГГц.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори AMD
Джерело: Техно
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