Процесори AMD EPYC встановили неймовірний рекорд продуктивності

На початку серпня компанія AMD анонсувала свої процесори EPYC. Ціна деяких екземплярів доходить до 7 000 доларів, але, як виявилося, таке рішення може бути справді корисним вкладенням.

Зауважимо, процесори AMD EPYC зацікавили користувачів вражаючою продуктивністю. Система з двома чіпами EPYC встановила рекорд в тесті Cinebench R15, повідомляє Hwbot.

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Як вдалося встановити новий рекорд? Йдеться про топову модель сімейства – серверний процесор EPYC 7742, побудований на архітектурі Zen 2. Платформа передбачає наявність відразу 64 ядер, що працюють в 128 потоках. Базова частота процесора при цьому становить 2,25 ГГц, з розгоном в режимі Boost до 3,4 ГГц на ядро ​​з показником TDP в 225 Вт.



Зв'язка процесорів AMD EPYC встановила новий рекорд в бенчмарку

Об'єднавши два таких процесора, творцям тестової машини вдалося встановити рекорд в Cinebench R15 – 10 280 балів. Найближчий конкурент – збірка з чотирма процесорами Intel Xeon Platinum 8160, яка набрала в аналогічному тесті 10 038 балів.

Анонс процесорів AMD EPYC – дивіться відео

Таким чином, процесори сімейства EPYC на сьогоднішній день залишаються найпотужнішими з офіційно представлених.

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