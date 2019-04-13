Процесори Intel Core i9-9990XE надійшли у продаж: ціна та особливості

Після презентації процесорів Intel Core i9-9990XE передбачалося, що його зможуть придбати лише окремі OEM-виробники під час щоквартальних аукціонів. Проте CPU з'явився на прилавках німецького інтернет-магазина CaseKing.de і придбати його можуть всі охочі, щоправда за немалі гроші.

Короткі характеристики. Як повідомляє Overclockers, Intel Core i9-9990XE має конструктивне виконання LGA2066 і належить до 14-нанометрового сімейства Skylake-X Refresh.

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Процесор оперує 14 ядрами з підтримкою Hyper-Threading, 19,25 МБ кеш-пам'яті третього рівня, працює з пам'ятю DDR4-2666 в чотирьохканальному режимі і оснащений контролером PCI Express 3.0 на 44 лінії. Робочі частоти складають від 4 до 5,1 ГГц в динамічному розгоні, номінальний теплопакет - 255 Вт.

Ціни. Німецький рітейлер оцінив Intel Core i9-9990XE в 3000 євро (близько 90 700 гривень). Тим часом 18-ядерний Core i9-9980XE можна придбати за 2150 євро (близько 65 000 гривень), а 14-ядерний Core i9-9940X, який став прообразом описаного вище чіпа, пропонується за ціною в 1450 євро (близько 44 000 гривень).

Інші процесори лінійки. Роздрібна вартість і короткі технічні характеристики всіх процесорів Intel Skylake-X Refresh наведені в таблиці нижче.



Характеристики та ціни процесорів Intel Skylake-X Refresh

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