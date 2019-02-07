Провальний старт Battlefield V: Electronic Arts розчарована продажами гри

Студія Electronic Arts опублікувала звіт щодо продажів одного із найочікуваніших шутерів 2018 року – Battlefield V. Бойовик від DICE ще задовго до релізу бурхливо обговорювався в мережі, проте це аж ніяк не вплинуло на продаж гри.

Продажі гри. Як повідомляє сайт DSOGaming, показники Battlefield V не можна назвати маленькими: в третьому кварталі 2018 року геймери придбали 7,3 мільйона копій. Такі цифри, здавалося б, по праву можна назвати успішними, особливо враховуючи те, наскільки негативно публіка була налаштована щодо шутера.

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Керівництво EA, однак, вважає інакше. Корпорація заявила, що гра не виправдала покладених на неї очікувань: компанія хотіла продати як мінімум 8,3 мільйона примірників.

Чому гра продавалася так погано? Electronic Arts назвала кілька причин провалу Battlefield V. Серед них – невдала маркетингова кампанія, яка не змогла залучити достатню кількість геймерів, перенесення дати виходу, а також конкуренція з боку Fortnite, Call of Duty: Black Ops 4 і Red Dead Redemption 2.

Трейлер оновлення Battlefield V – дивіться відео

Крім того, позначилося рішення відкласти дебют "королівської битви", який запланували лише на березень.

Новий контент для гри. Втім, видавництво вважає, що серія як і раніше сильна, та й DICE вже займається створенням додаткового контенту – залишається лише приділити увагу пошуку нової аудиторії.

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