Психологічний портрет геймера: цікаві дані

Американська Асоціація розважального програмного забезпечення в щорічному звіті склала портрет середньостатистичного американського геймера.

Йому 33 роки, йому більше подобається грати на смартфоні та він витрачає великі гроші на придбання нового контенту – на 20% більше, ніж рік тому, і на 85% більше, ніж у 2015-му році.

Читайте також: Жінки успішніші за чоловіків у онлайн-іграх: цікава статистика

Майже 65% дорослих в США, або більше, аніж 164 мільйони американців, грають у відеоігри.

Ігри стали важливою частиною американської культури, адже це робить їх провідною формою розваг сьогодні,

– говорить Стенлі П'єр-Луї.

35,8 мільярда доларів у 2018-му році було витрачено виключно на придбання ігрового контенту, без урахування пристроїв і аксесуарів, а це майже на 6 мільярдів доларів більше, аніж у 2017-му році. До прикладу, Call of Duty: Black Ops III, Red Dead Redemption II та NBA 2K19 зайняли перші місця серед відеоігор за кількістю проданих копій.



Більшість батьків обмежують своїх дітей у відеоіграх

Який відсоток дітей геймерів у США. Згідно із результатами досліджень, більшість батьків обмежують час дітей у відеоіграх, а також орієнтуються на вікові рейтинги для вибору дозволеного контенту. А 87% батьків не дозволяють дітям здобувати нові ігри без їх дозволу, 91% покупок дорослі здійснюють самостійно.



Американці надають перевагу смартфонам перед ПК

Немає нічого дивного в тому, що найчастіше для ігор використовують саме смартфони, але, що більш цікаво, персональні комп'ютери випереджають консолі на 3%.

Чоловіки чи жінки. Також відеоігри все більше захоплюють прекрасну половину людства: близько 46% всіх геймерів – жінки, а їх жанрові уподобання значно різноманітніші, аніж у чоловіків і більше залежать від вікової категорії.



46% геймерів це жінки

Жінки віком від 18-ти до 34-х років грають в: як Candy Crush, Assassin's Creed і Tomb Raider. І частіше за все використовують для ігор смартфони, в той час як чоловіки в цьому ж віковому сегменті в основному грають на консолях, зокрема, в такі ігри, як: God of War, Madden NFL і Fortnite.

Геймери старшого покоління у віці від 35 до 54 років полюбляють такі ігри, як: Tetris і Pac-Man. Жінки такого ж віку грають у Call of Duty, Forza і NBA 2K.

Що подобається старшому поколінню. Поціновувачі відеоігор старшого віку схиляються до головоломок і різноманітних логічних розваг. Чоловіки віком від 55-ти до 64-х років люблять пограти в "Пасьянс" та "Ерудит", а жінки надають перевагу "Маджонгу" та "Монополії".



Старше покоління надає перевагу логічним іграм

Звіт також руйнує один з популярних міфів про любителів відеоігор. Відтак, геймери не більше за інших американців, ведуть сидячий та малорухливий спосіб життя.

Ба більше, геймери, виявились більше схильними для подорожей та туристичних вилазок, аніж звичайні американці.

Дослідження провела спеціалізована компанія Ipsos, яка опрацювала для нього дані більше, аніж 4 тисяч американців відповідних вікових категорій.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно