Українці можуть взяти участь в тестуванні гри PUBG Lite

Розробники гри PUBG розпочали відкрите бета-тестування PUBG Lite. Ця версія проєкту із спрощеною графікою призначена для запуску на комп'ютерах та ноутбуках із не дуже продуктивною "начинкою".

З самого початку бета-тест проводили тільки в Таїланді, а з 10 жовтня спробувати полегшену версію PUBG зможуть жителі кількох десятків країн з Європи та Азії. Зауважимо, взяти участь в бета-тесті зможуть й українці.

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Гра PUBG Lite отримала дуже скромні за сучасними мірками системні вимоги. Фактично, її можна цілком комфортно запускати і на системах, які мають інтегровані GPU.

Мінімальні системні вимоги PUBG Lite:

Процесор: Intel Core i3 2,4 Гц;

Відеокарта: Intel HD Graphics 4000;

Оперативна пам’ять: 4 ГБ;

Вільне місце на жорсткому диску: 4 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги PUBG Lite:

Процесор: Intel Core i5 2,8 Гц;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 /AMD Radeon HD 7870;

Оперативна пам’ять: 8 ГБ;

Вільне місце на жорсткому диску: 4 ГБ.

Трейлер гри PUBG Lite – дивіться відео

Завантажити клієнт гри PUBG Lite можна на офіційному сайті проєкту.

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