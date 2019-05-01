Путін підписав закон про ізоляцію російського інтернету

77 Читать новость на русском
Путін підписав закон про інтернет, який розширить контроль влади Росії над мережею
Путін підписав закон про інтернет, який розширить контроль влади Росії над мережею / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, відомий неофіційними назвами "закон про ізоляцію російського інтернету" або ж "закон про суверенний інтернет". У Кремлі кажуть, що закон повинен забезпечити безпечне і стійке функціонування інтернету на території Росії.

16 квітня Держдума Росії ухвалила закон про забезпечення безпечного і сталого функціонування інтернету на території країни. Закон передбачає фактично ізоляцію російського сегмента інтернету. Більшість вимог закону мають набути чинності з 1 листопада.

Читайте також: Слідами Росії: в Україні пропонують ввести кримінал за поширення фейків у ЗМІ

Суть закону – розширення контролю влади Росії над інтернетом. Закон призведе до тотальної державної цензури в російському сегменті інтернету, переконують критики. Адже закон передбачає розширення наглядових повноважень в інтернеті для російських спецслужб і можливостей для влади контролювати інформацію.

Але у російські владі переконують, що мовиться про захисний захід на випадок, якщо США відріжуть РФ від всесвітньої мережі. Усе нібито для того, щоб російський сегмент інтернету міг функціонувати незалежно від решти світу.

В такому разі контроль над усім російським сегментом інтернету має перейти до "Роскомнагляду". Це державна структура, до фактичних функцій якої, зокрема, належить цензура інформації. Цей орган отримає повноваження фільтрувати весь вміст російського інтернету.

Але до можливого виникнення такої ситуації інтернет-провайдери будуть зобов’язані спрямовувати весь потік даних через сервери на території Росії.

blog_ava
Рецепти маринадів для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірно ніжним
сьогодні
14603
Теги: Техно Інтернет Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини Техно Законодавство
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1763
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
29 квітня 22:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 4910
Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
29 квітня 14:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
7637
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
28 квітня 21:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1732
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
27 квітня 22:02 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
1052
Новини
Більше новин
Залиште відгук