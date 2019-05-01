Путін підписав закон про ізоляцію російського інтернету

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, відомий неофіційними назвами "закон про ізоляцію російського інтернету" або ж "закон про суверенний інтернет". У Кремлі кажуть, що закон повинен забезпечити безпечне і стійке функціонування інтернету на території Росії.

16 квітня Держдума Росії ухвалила закон про забезпечення безпечного і сталого функціонування інтернету на території країни. Закон передбачає фактично ізоляцію російського сегмента інтернету. Більшість вимог закону мають набути чинності з 1 листопада.

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Суть закону – розширення контролю влади Росії над інтернетом. Закон призведе до тотальної державної цензури в російському сегменті інтернету, переконують критики. Адже закон передбачає розширення наглядових повноважень в інтернеті для російських спецслужб і можливостей для влади контролювати інформацію.

Але у російські владі переконують, що мовиться про захисний захід на випадок, якщо США відріжуть РФ від всесвітньої мережі. Усе нібито для того, щоб російський сегмент інтернету міг функціонувати незалежно від решти світу.

В такому разі контроль над усім російським сегментом інтернету має перейти до "Роскомнагляду". Це державна структура, до фактичних функцій якої, зокрема, належить цензура інформації. Цей орган отримає повноваження фільтрувати весь вміст російського інтернету.

Але до можливого виникнення такої ситуації інтернет-провайдери будуть зобов’язані спрямовувати весь потік даних через сервери на території Росії.