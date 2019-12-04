Qualcomm анонсувала флагманський процесор нового покоління – Snapdragon 865

Компанія Qualcomm анонсувала онновлення фірмової лінійки процесорів Snapdragon. Флагманом лінійки стала мобільна платформа Snapdragon 865 із підтримкою камер з рекордною роздільною здатністю та передовий нейронний процесор.

У майбутній модельний ряд 2020 року також увійшли дві модифікації чіпсета Snapdragon 765 для пристроїв середнього цінового сегмента, повідомляє The Verge.

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Особливості чіпсета Snapdragon 865

За заявою чіпмейкера, продуктивність і енергоефективність мобільної платформи Snapdragon 865 порівняно з попередником виросли на 25%. Зросла і швидкість обчислень штучного інтелекту – до 15 трильйонів операцій в секунду.

Ще однією особливістю SoC стала підтримка камер з роздільною здатністю до 200 мегапікселів, заявлена ​​і можливість запису 8K-відео на швидкості 30 кадрів в секунду.



Презентація нових процесорів Qualcomm Snapdragon

Snapdragon 865 підтримує всі актуальні стандарти і частоти 5G (mmWave, Sub 6 GHz, CA, DSS, NSA, SA) і максимальну швидкість з'єднання до 7,5 Гбіт/с, але не включає вбудованого модему – встановлювати чіп Snapdragon X55 другого покоління виробникам доведеться окремо.

Ключові характеристики процесора Snapdragon 765

Компанія також анонсувала більш доступний чіпсет Snapdragon 765 з вбудованим 5G-модулем Snapdragon X52, який, як і старше рішення, підтримує весь частотний діапазон 5G, але відрізняється меншою швидкістю з'єднання – до 3,7 Гбіт/с.

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У лінійку також увійде "заряджена" версія SoC під назвою Snapdragon 765G для ігрових смартфонів середнього цінового сегмента. Очікується, що смартфони на базі нового чіпсета з'являться на ринку вже в лютому 2020 року.

Дата офіційної презентації

Докладні специфікації новинок Qualcomm оголосить пізніше в ході заходу Tech Summit, який проходить з 3 по 5 грудня на Гаваях.

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