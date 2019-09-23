Qualcomm готується представити процесор Snapdragon 865: дата анонсу та перші деталі

Актуальний флагманський мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 855 Plus вже став «серцем» багатьох топових смартфонів. Однак, за даними мережевих джерел, виробник вже підготував заміну цьому чіпу.

Новий тизер компанії обіцяє презентацію загадкової новинки вже у вересні. Очікується, під час майбутнього заходу представлять Snapdragon 865, який раніше вже засвітився в популярному бенчмарку.

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Дата презентації Qualcomm та деталі про новий процесор. Як повідомляє китайський ресурс MyDrivers, презентація Qualcomm відбудеться вже 24 вересня – за чутками, компанія може представити нову мобільну платформу Snapdragon 865, яку виготовлятимуть на виробничих потужностях Samsung з використанням 7-нм технології EUV.

Який пристрій першим отримає чіп? Не виключено, що саме на базі нового процесора буде побудований смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, специфікації якого виробником не розкриваються навіть за день до анонсу.



Процесор Qualcomm Snapdragon 865 представлять 24 вересня

Такий сценарій виглядає реалістичним, якщо продажі новинки будуть відкладені – попередні флагманські чіпсети тайванський вендор випускав в кінці року, а моделі на їх базі дебютували на початку наступного. Число "3", що використовується в тизері, може також натякати на кількість анонсованих в той же день пристроїв, які отримають новітній процесор.

Інших подробиць про майбутню презентацію компанія не розкриває – вони стануть відомі 24 вересня під час заходу.

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