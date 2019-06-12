Qualcomm перенесла виробництво своїх процесорів на інший завод: що про це відомо

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Qualcomm перенесла виробництво своїх процесорів на інший завод
Qualcomm перенесла виробництво своїх процесорів на інший завод / Фото з вільних джерел

Мережеві джерела повідомляють, що цьогоріч нові процесори Qualcomm Snapdragon 865 вироблятиме компанія Samsung. Зауважимо, нинішня флагманська платформа Snapdragon 855 вироблялась на потужностях TSMC.

За даними південнокорейської медіакомпанії Theelec, чіпсет буде випускатися методом 7-нанометрової EUV-літографії.

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На момент появи Snapdragon 845 Samsung ще використовувала застарілу 10-нанометрову технологію, що і дало змогу TSMC перехопити наступний контракт. Пізніше ж південнокорейський гігант освоїв актуальний техпроцес і відновив партнерство з Qualcomm.

Дата анонсу. Очікується, що Snapdragon 865 буде анонсований в 2020 році, докладні характеристики оновленої платформи джерело не повідомляє.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Qualcomm Samsung
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