Qualcomm представила інноваційний процесор для ноутбуків – Snapdragon 8cx

Компанія Qualcomm представила перший в світі 7-нанометровий процесор для пристроїв класу Always Connected PC, який отримав назву Snapdragon 8cx. Новинка прийшла на зміну Snapdragon 850 і стала найпродуктивнішим ARM-рішенням компанії для лептопів.

Про це повідомляє 4PDA.

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CPU Snapdragon 8cx з 10 МБ кеш-пам'яті включає 8 ядер Kryo 495, розділених на два кластери: чотири високопродуктивних і чотири енергоефективних ядра. Також до складу платформи увійшли графічний чіп Adreno 680, цифровий сигнальний процесор Hexagon 685 для нейронних обчислень і процесор обробки зображень Spectra 390 з підтримкою запису відео в 4K.

Продуктивність новинки вдвічі вище попереднього Snapdragon 850. Зросла на 60% і енергоефективність платформи, порівняно з попередньою моделлю. Представники компанії відзначили, що процесор економно витрачає ресурси акумулятора та дає змогу використовувати пристрій протягом цілого дня без необхідності підзарядки.



Характеристики Qualcomm Snapdragon 8cx

У деяких сценаріях використання заявлено до 25 годин автономної роботи. Важлива особливість чіпсета – підтримка стандарту швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ по USB Type-C.

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Згідно зі специфікацією, обчислювальну потужність Snapdragon 8cx можна порівняти з 15-ватними процесорами Intel серії U, які також застосовуються в невеликих лептопах, пристроях "2 в 1" і планшетах. Але на відміну від рішень Intel, енергоспоживання чіпсета Qualcomm становить всього 7 Вт, завдяки чому ґаджет на його основі здатний обходитися без активного охолодження, при цьому забезпечуючи стабільну роботу протягом тривалого часу.



Qualcomm Snapdragon 8cx має компактні розміри

Продуктивності GPU оновленого відеоядра з підтримкою API DirectX 12 досить для відтворення 4K HDR контенту при 120 кадрах в секунду. Пристрої на базі нової платформи можуть виводити зображення на два зовнішні 4K-дисплеї одночасно. Заявлена ​​підтримка кодеків H.265 (HEVC), VP9 і H.264.

При створенні нового процесора розробники приділили увагу й іншим моментам. Він здатний працювати з оперативною пам'яттю LPDDR4X об'ємом до 16 ГБ, підтримуються швидкісні твердотільні накопичувачі NVMe та інші типи пристроїв зберігання інформації.

Презентація Qualcomm Snapdragon 8cx – дивіться відео

Комерційні поставки пристроїв лінійки Always Connected PC на базі Qualcomm 8cx очікуються протягом 2019 року.

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