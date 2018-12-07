Qualcomm представила інноваційний процесор для ноутбуків – Snapdragon 8cx

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Qualcomm Snapdragon 8cx
Qualcomm Snapdragon 8cx / Windows Central

Компанія Qualcomm представила перший в світі 7-нанометровий процесор для пристроїв класу Always Connected PC, який отримав назву Snapdragon 8cx. Новинка прийшла на зміну Snapdragon 850 і стала найпродуктивнішим ARM-рішенням компанії для лептопів.

Про це повідомляє 4PDA.

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CPU Snapdragon 8cx з 10 МБ кеш-пам'яті включає 8 ядер Kryo 495, розділених на два кластери: чотири високопродуктивних і чотири енергоефективних ядра. Також до складу платформи увійшли графічний чіп Adreno 680, цифровий сигнальний процесор Hexagon 685 для нейронних обчислень і процесор обробки зображень Spectra 390 з підтримкою запису відео в 4K.

Продуктивність новинки вдвічі вище попереднього Snapdragon 850. Зросла на 60% і енергоефективність платформи, порівняно з попередньою моделлю. Представники компанії відзначили, що процесор економно витрачає ресурси акумулятора та дає змогу використовувати пристрій протягом цілого дня без необхідності підзарядки.

Qualcomm Snapdragon 8cx
Характеристики Qualcomm Snapdragon 8cx

У деяких сценаріях використання заявлено до 25 годин автономної роботи. Важлива особливість чіпсета – підтримка стандарту швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ по USB Type-C.

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Згідно зі специфікацією, обчислювальну потужність Snapdragon 8cx можна порівняти з 15-ватними процесорами Intel серії U, які також застосовуються в невеликих лептопах, пристроях "2 в 1" і планшетах. Але на відміну від рішень Intel, енергоспоживання чіпсета Qualcomm становить всього 7 Вт, завдяки чому ґаджет на його основі здатний обходитися без активного охолодження, при цьому забезпечуючи стабільну роботу протягом тривалого часу.

Qualcomm Snapdragon 8cx
Qualcomm Snapdragon 8cx має компактні розміри

Продуктивності GPU оновленого відеоядра з підтримкою API DirectX 12 досить для відтворення 4K HDR контенту при 120 кадрах в секунду. Пристрої на базі нової платформи можуть виводити зображення на два зовнішні 4K-дисплеї одночасно. Заявлена ​​підтримка кодеків H.265 (HEVC), VP9 і H.264.

При створенні нового процесора розробники приділили увагу й іншим моментам. Він здатний працювати з оперативною пам'яттю LPDDR4X об'ємом до 16 ГБ, підтримуються швидкісні твердотільні накопичувачі NVMe та інші типи пристроїв зберігання інформації.

Презентація Qualcomm Snapdragon 8cx – дивіться відео

Комерційні поставки пристроїв лінійки Always Connected PC на базі Qualcomm 8cx очікуються протягом 2019 року.

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Теги: Техно Ґаджети Qualcomm Процесори ноутбук
Джерело: Техно
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