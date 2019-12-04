Qualcomm представила перший у світі сканер відбитків для двох пальців: що про нього відомо

Минулого року компанія Qualcomm представила перший в світі ультразвуковий сканер відбитків пальців, 3D Sonic Sensor, який зчитував фактуру шкіри навіть крізь бруднуватий екран. Тепер компанія показала нову версію, 3D Sonic Max, здатну одночасно сканувати два відбитки.

До недавнього часу смартфонам та іншим мобільним пристроям було важко сканувати відбиток пальці так само швидко і точно, як це робили спеціальні сканери на задній стороні апарату. Apple взагалі відмовилася від під екранних сканерів на користь аутентифікації по обличчю, нагадали у Venture Beat.

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Qualcomm вирішила рухатися в бік сканерів, розташованих під екраном, попри те, що цю технологію критикували за небезпечність – вона нібито дозволяє здійснити несанкціонований доступ, якщо власник використовує захисну плівку на екрані.

Нова технологія Qualcomm

У відповідь на критику з'явився сенсор 3D Sonic Max з підвищеною безпекою. Тепер для того, щоб почати працювати з телефоном, потрібно одночасно докласти два пальці до екрана. Поверхня сканування стала в 17 разів більшою, ніж раніше – тепер це "найбільший сенсор відбитків пальців", заявили в компанії.

Точність 3D Sonic Max також зросла в 20 разів, що також суттєво ускладнює життя шахраям і знижує ризик помилки. До того ж, сканер став працювати швидше.

Поки не ясно, коли саме ми побачимо 3D Sonic Max в пристроях, але можна припустити, що це станеться в 2020 році.



Qualcomm представила новий сканер 3D Sonic Max

Ключове питання – які компанії стануть використовувати таку технологію. Минулого тижня видання Korea Times повідомляло, наприклад, що Samsung збирається повністю відмовитися від технології ультразвукового сканування відбитків з огляду на її недостатню безпеку.

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