Qualcomm Snapdragon 675: потужний ігровий процесор для смартфонів середнього класу

Компанія Qualcomm представила мобільний процесор Snapdragon 675, який виконаний за 11-нанометровим техпроцесом. Новинка позиціонується як готове рішення для ігрових смартфонів середнього цінового сегменту.

Про це повідомляє 4PDA.

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В основі чіпсета лежить процесор Kryo 460: два ядра з тактовою частотою 2 ГГц і шість ядер з частотою 1,7 ГГц. За графіку відповідає GPU Adreno 612 з підтримкою API OpenGL ES 3.2, Open CL і Vulkan. У порівнянні з Snapdragon 670 новинка обіцяє до 30% приросту ігрової продуктивності.

Qualcomm підтвердила, що Snapdragon 675 підтримує частоту оновлення зображення на дисплеї 120 Гц. Раніше такими цифрами могли похизуватися тільки топові процесори – наприклад, Razer Phone 2 побудований на базі флагманського Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц.



Характеристики процесора Qualcomm Snapdragon 675

В ході презентації представники компанії відзначили і поліпшення алгоритмів штучного інтелекту новинки в порівнянні з Snapdagon 670. Фірмовий движок Qualcomm AI Engine забезпечує 50-відсотковий приріст продуктивності штучного інтелекту, в тому числі завдяки використанню ядер процесора обробки сигналів Hexagon 685 DSP.



Qualcomm Snapdragon 675 демонструє 30% приріст продуктивності в іграх, порівняно з попередником

Ще однією ключовою особливістю новинки стали розширені фотоможливості процесора обробки зображень Spectra 200. Чіпсет також обзавівся підтримкою трьох камер і новими функціями зйомки, включаючи п'ятикратний оптичний зум, створення ефекту розмиття в реальному часі, надширококутними знімками, 3D-сканування особи і записом уповільненого відео в форматі HD.

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Серед інших переваг Snapdragon 675 були відзначені підтримка технології швидкої зарядки Quick Charge 4+ і модем X12 LTE, що забезпечує швидкість завантаження файлів до 600 Мбіт / с. Також розробники згадали підтримку бездротових стандартів зв'язку Wi-Fi 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0 і NFC.

Відзначимо, перші смартфони на базі Qualcomm Snapdragon 675 будуть представлені в першому кварталі 2019 року. Передбачається, що ціна таких пристроїв складе від 300 до 500 доларів (близько 8 000 – 13 200 гривень).

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