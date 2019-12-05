Qualcomm Snapdragon 865: опублікували детальні характеристики флагманського процесора
Незабаром після анонсу мобільної платформи Snapdragon 865 компанія Qualcomm розкрила детальні характеристики флагманського чіпа. Окрім приросту обчислювальної потужності, смартфони на базі нових SoC отримають розширені мультимедійні можливості, включаючи підтримку 200-мегапіксельних камер, і можливість роботи з широким спектром популярних інтерфейсів.
Ключові характеристики
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Мобільна платформа виконана за 7-нанометровим техпроцесом. 8-ядерний процесор новинки розділений на два кластери: високопродуктивний (ARM Cortex-A77, 3 x 2,4 ГГц + 1 x 2,84 ГГц), і енергоефективний (ARM Cortex-A55, 4 x 1,8 ГГц). За графічні можливості SoC відповідає GPU Adreno 650.
Новинка підтримує роздільну здатність зображення до 4К з частотою оновлення 60 Гц або Quad HD+ до 144 Гц, колірну гамму Rec2020 і стандарти HDR10 / HDR10+. За заявою виробника, продуктивність CPU і GPU платформи в порівнянні з попередником виросла на 25%.
Ключові характеристики Qualcomm Snapdragon 865
Новий чіпсет підтримує до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X (2133 МГц) і LPDDR5 (2750 МГц). Для роботи з мережами п'ятого покоління потрібна установка 5G-модему X55 зі швидкістю завантаження до 7,5 Гбіт/с та передачі – до 3 Гбіт/с. Процесор обробки зображень Spectra 480 підтримує модулі камер з роздільною здатністю сенсора до 200 Мп.
Смартфони на базі Snapdragon 865 зможуть записувати відео 8К із частотою 30 fps або 4К із частотою 120 fps, а також відео з роздільною здатністю 720p на швидкості до 960 кадрів в секунду. Заявлена також підтримка технологій Dolby Vision і HDR10. Максимальний обсяг вбудованого накопичувача таких ґаджетів складе 512 ГБ.
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Інтерфейси та інші особливості
У новій версії однокристальної системи підтримуються модулі Wi-Fi 6 з піковою швидкістю з'єднання 1744 Гбіт/с, а також Bluetooth 5.1, NFC, двочастотний GPS-приймач, USB Type-C та інші інтерфейси.
Спеціальні технології Super Wide Band і TrueWireless Stereo Plus забезпечують стабільне з'єднання для бездротових навушників.
Передбачена і можливість роботи з біометричними датчиками, включаючи сканери відбитки пальців, модулі розпізнавання голосу і особи. Движок Sensing Hub AI забезпечує високоточне розпізнавання голосу і постійну готовність голосових помічників до роботи.
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Нарешті, мобільна платформа підтримує функції швидкої зарядки Quick Charge 4+ та Quick Charge AI.
Дата виходу першого смартфона
Дата появи першого смартфона на базі Snapdragon 865 невідома – раніше про намір випустити моделі на базі новітнього флагманського процесора заявили Xiaomi, OPPO, Nokia і Lenovo.
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