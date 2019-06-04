Qualcomm випустить бюджетний процесор для ноутбуків

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Qualcomm випустить бюджетний процесор для ноутбуків
Qualcomm випустить бюджетний процесор для ноутбуків / Фото з вільних джерел

Ціна сучасних ноутбуків із ARM-процесорами майже не відрізняється від рішень на базі процесорів Intel. Однак компанія Qualcomm вирішила змінити цю несправедливість та планує представити "полегшену" версію чіпа Snapdragon 8cx.

Як повідомляє Gizchina, віце-президент з глобального маркетингу Qualcomm Дон МакГуайр повідомив, що вендор планує випустити більш доступну версію представленого раніше мобільного процесора для ноутбуків і трансформерів 2-в-1.

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Що відомо про новий процесор? За його словами, вартість готових рішень на базі новинки складе від 300 до 800 доларів. Специфікації бюджетного чіпсета маркетолог не уточнив: відомо лише кодову назву продукту – Snapdragon 7cx.

Майбутнє хромбуків. МакГуайр також зазначив, що Qualcomm має намір популяризувати хромбуки на Windows 10 і зацікавити розробників за рахунок зниження ціни на комплектуючі.

Він заявив, що через обмежену частку ринку Google вже скоротила розмір команди Chrome, що займається ARM-версією браузера, і шанси на подальший розвиток програми залишаються невизначеними.

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Теги: Техно IT-бізнес Процесори ноутбук Ґаджети Qualcomm
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