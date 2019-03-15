Qualcomm випустить покращений підекранний сканер відбитків пальців: деталі

Вбудовані в екран сканери відбитків пальців стали дуже популярними серед виробників. На зміну оптичним датчикам вже приходять ультразвукові, одним з постачальників яких стала Qualcomm.

Як повідомляє 4PDA, перше покоління сенсорів 3D Sonic дебютувало на ринку в складі флагманських Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10 +, а незабаром компанія анонсувала випуск ще більш досконалого біометричного рішення.

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Харктеристики. Qualcomm повідомила, що ультразвуковий сканер відбитків пальців другого покоління буде відрізнятися від попередника більшою площею робочої поверхні. Його габарити складуть 8 x 8 міліметрів, в той час як лінійні розміри датчика першої ревізії – 9 x 4 міліметрів.



Особливості нового дактилоскопічного сканера Qualcomm

Товщина модуля залишиться незмінною – на рівні 200 мікрон (проти 3-міліметрових оптичних рішень). Завдяки компактному виконанню, новинка підійде для установки навіть в найтонші моделі ґаджетів.

Особливості. Ключова особливості ультразвукової технології – висока точність спрацьовування. Система розпізнає навіть вологий або забруднений палець власника в більшості випадків. Крім того, такий детектор неможливо обдурити, приклавши до нього фотографію шкірного візерунка. За заявою компанії, нова версія 3D Sonic додатково отримає функцію монітора серцевого ритму.



Перші новинки із новим сканером представлять в другій половині 2019 року

Офіційний представник компанії Гордон Томас зазначив, що конструкція нового сканера буде складатися з трьох елементів: ASIC (спеціалізованої інтегральної схеми), з'єднувального шлейфа і самого датчика. В основному шарі датчика використовується скляний шар, який одночасно служить підкладкою мікросхеми. Крім того, в складі нового модуля не використовується кремній, що робить його дешевше і простіше у виготовленні.

Як працює оновлений підекранний сканер відбитків пальців – дивіться відео

Дата виходу. Початок поставок новинки заплановано на другу половину 2019 року – не виключено, що в другому поколінні сенсора 3D Sonic отримає свою реалізацію в складі Samsung Galaxy Note 10 та OnePlus 7.

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