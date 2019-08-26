Раділи, немов діти: експерти протестували трасування променів у грі Minecraft

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Експерти протестували трасування променів у грі Minecraft
Експерти протестували трасування променів у грі Minecraft / Unsplash

Новина щодо офіційної підтримки трасування променів в конструкторі Minecraft сама по собі була дуже інтригуючою. Експертам Digital Foundry вдалося зіграти в оновлену версію хіта.

Як трасування променів впливає на сприйняття гри? Кожен піксель на екрані володіє світловідбиваючим потенціалом, при цьому кожен матеріал по-своєму справляється з цим завданням: скло, бетон і дерево відбивають світло по-різному, як і в реальності. Можна уявити, як це впливає на сприйняття світу Minecraft.

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Крім чисто естетичної функції, трасування променів в Minecraft відкриє і додаткові креативні можливості для гравців.

Як виглядає Minecraft з трасуванням променів – дивіться відео

Експерти Digital Foundry створили найпростішу камеру-обскура: темне приміщення з отвором в стіні, навпроти якої розташовувалася світлова панель у вигляді серця. Через отвір червоний колірний відблиск проектувався на стіну в позбавленій джерел освітлення кімнаті, зберігаючи форму серця.

Висновки експертів. На думку експертів, трасування променів забезпечує настільки правдоподібну симуляцію освітлення, що навіть гра з таким абстрактним візуальним дизайном, як в Minecraft, починає виглядати максимально реалістично.

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Теги: Техно Ігри
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