Раділи, немов діти: експерти протестували трасування променів у грі Minecraft
Новина щодо офіційної підтримки трасування променів в конструкторі Minecraft сама по собі була дуже інтригуючою. Експертам Digital Foundry вдалося зіграти в оновлену версію хіта.
Як трасування променів впливає на сприйняття гри? Кожен піксель на екрані володіє світловідбиваючим потенціалом, при цьому кожен матеріал по-своєму справляється з цим завданням: скло, бетон і дерево відбивають світло по-різному, як і в реальності. Можна уявити, як це впливає на сприйняття світу Minecraft.
Читайте також: В Україну приїде творець популярних ігор DOOM, Quake та Wolfenstein 3D
Крім чисто естетичної функції, трасування променів в Minecraft відкриє і додаткові креативні можливості для гравців.
Як виглядає Minecraft з трасуванням променів – дивіться відео
Експерти Digital Foundry створили найпростішу камеру-обскура: темне приміщення з отвором в стіні, навпроти якої розташовувалася світлова панель у вигляді серця. Через отвір червоний колірний відблиск проектувався на стіну в позбавленій джерел освітлення кімнаті, зберігаючи форму серця.
Висновки експертів. На думку експертів, трасування променів забезпечує настільки правдоподібну симуляцію освітлення, що навіть гра з таким абстрактним візуальним дизайном, як в Minecraft, починає виглядати максимально реалістично.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно