Радіотескоп ALMA припинив свою роботу через коронавірус

Керівництво Європейської південної обсерваторії прийняло рішення повністю зупинити роботу системи радіотелескопів ALMA та поступово припинити всі спостереження, які ведуться на інших телескопах обсерваторії, що розміщена в Чилі. Таке рішення пов’язане із мінімізацією кількості співробітників на місцях через пандемію коронавірусу.

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Поширення вірусу SARS-CoV-2 серйозно вплинуло як на програми по дослідженню Сонячної системи, так і на роботу різних астрономічних обсерваторій.

Через пандемію NASA тимчасово припинило підготовку до запуску космічного телескопа James Webb і роботи по ракеті SLS, а Європейське космічне агенство призупинило наукову роботу космічних апаратів "Марс-Експрес", "ЕкзоМарс", Solar Orbiter та Cluster II.

Крім того, нещодавно зупинили роботу гравітаційно-хвильових обсерваторій LIGO і Virgo, а до 30 квітня не буде вести спостереження телескоп "Субару" на Гаваях.



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Вплив на роботу Європейської південної обсерваторії

Пандемія вплинула й на розташовану в Чилі Європейську південну обсерваторію – це одна з найважливіших наземних обсерваторій. Раніше були скасовані всі публічні заходи до кінця квітня 2020 року і накладено обмеження на відрядження співробітників.

Тепер же обсерваторія прийняла рішення поступово припинити всі спостереження, які проводяться на телескопах обсерваторій Паранал, Ла-Сілья і APEX, і максимально скоротити кільуість персоналу, який обслуговує їх, йдеться в офіційному повідомленні на сайті обсерваторії.

Крім того, керівники Національної радіоастрономічної обсерваторії та Європейської південної обсерваторії прийняли рішення повністю зупинити на невизначений термін роботу системи радіотелескопів ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array), яка розташована на плато Чахнантор.

Що важливо знати про коронавірус SARS-CoV-2

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 105 792 людей, а померло від неї 12 428 хворих. На території Україні уже зафіксували 645 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 17 із них виявилися летальним, ще 10 людям вдалося вилікуватися від хвороби.



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COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 42 341 людина, загалом захворіли 859 796 людей (дані станом на ранок 1 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 178 301 людина одужала від коронавірусу.

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