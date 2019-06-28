Радість для бороданів: Xiaomi презентувала новий тример

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Xiaomi презентувала новий тример Mi Beard Trimmer
Xiaomi презентувала новий тример Mi Beard Trimmer / u.kanobu

Тример із вбудованою кнопкою живлення та регулятором довжини зрізу. Цей продукт вже анонсувала компанія Xiaomi, проте доступний для продажу він буде лише в Індії.

Якщо ви використовуватимете дві насадки, що йдуть у базовому комплекті, то ви зможете опрацювати 40 різних довжин.

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П'ятихвилинної зарядки вистачає для 10 хвилин роботи, а від повного заряду Xiaomi Mi Beard Trimmer працює до 90 хвилин.

При повному заряді тример від Xiaomi працює до 90 хвилин
При повному заряді тример від Xiaomi працює до 90 хвилин

Характеристики. Також на корпусі тримері розмістили індикатори заряду. Тример працює як від акумулятора, так і при підключенні до джерела живлення, наприклад – портативний зарядний пристрій.

Дивіться відео-презентацію тримера від Xiaomi:
 

Корпус відповідає ступеню захисту IPX7, тобто тример можна мити і він не боїться занурень на невелику глибину.

Ціна. Розробники прогнозують ціну цього пристрою в межах 17 доларів.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
Джерело: Техно 24
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