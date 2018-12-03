Ракета "Союз" успішно доставила астронавтів на орбіту: фото та відео запуску
3 грудня відбувся повторний запуск ракети-носія "Союз" із 3 астронавтами на борту. Цей запуск став успішним – капсулу з командою вже вивели на орбіту. Ці троє астронавтів мають замінити колег на Міжнародній космічній станції.
Запуск стартував о 13:31. Як і 11 жовтня, коли ракета "Союз-ФГ" потрапила в аварію, запуск відбувався із космодрому "Байконур" у Казахстані. Всі бічні блоки ракети успішно відокремилися від центрального блоку. Саме на цьому етапі 11 жовтня стався аварія аналогічної ракети.
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На Міжнародну космічну станцію відправились американка Анна МкКейн від NASA, канадець Давид Сент-Жак та росіянин Олег Кононенко. Вони мають замінити команду. У складі якої перебувають Сергій Прокоф’єв, Серена Ауньйон-Чанселлор і капітан Александр Герст.
Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і "Роcкосмосом". Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.
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