Ракета "Союз" успішно доставила астронавтів на орбіту: фото та відео запуску

3 грудня відбувся повторний запуск ракети-носія "Союз" із 3 астронавтами на борту. Цей запуск став успішним – капсулу з командою вже вивели на орбіту. Ці троє астронавтів мають замінити колег на Міжнародній космічній станції.

Запуск стартував о 13:31. Як і 11 жовтня, коли ракета "Союз-ФГ" потрапила в аварію, запуск відбувався із космодрому "Байконур" у Казахстані. Всі бічні блоки ракети успішно відокремилися від центрального блоку. Саме на цьому етапі 11 жовтня стався аварія аналогічної ракети.

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На Міжнародну космічну станцію відправились американка Анна МкКейн від NASA, канадець Давид Сент-Жак та росіянин Олег Кононенко. Вони мають замінити команду. У складі якої перебувають Сергій Прокоф’єв, Серена Ауньйон-Чанселлор і капітан Александр Герст.

Earlier, @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko climbed aboard their launch vehicle ahead of their 6:31am ET liftoff to head to their new home on @Space_Station for a six-and-a-half-month mission. Watch live coverage: https://t.co/i3hRug3u5w pic.twitter.com/p6Tq9iv0mE — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

The three Exp 58 crew members are in their Soyuz MS-11 spacecraft now waiting for their 6:31am launch to the station today. Here they are seen arriving at the launch pad. #AskNASA https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/RlPkfDRsY9 — Intl. Space Station (@Space_Station) 3 грудня 2018 р.

Three space travelers, including two on their first flight, are set to launch to the @Space_Station for a six-and-a-half month mission. Seen here is @AstroAnnimal with the American flag on her arm in the capsule, poised to launch at 6:31am ET. Watch live: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/TStUmiThDp — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 6:31am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko leaves Earth on six-hour journey to their new home on @Space_Station. Watch: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/xrgYvSg8UQ — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 грудня 2018 р.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і "Роcкосмосом". Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.