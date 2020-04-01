Ракетобудівна компанія Virgin Orbit розробила компактний апарат для штучної вентиляції легенів

Компанія Virgin Orbit, що займається будівництвом та запуском ракет, розробила компактний апарат для штучної вентиляції легенів. Пристрій створили у партнерстві з медичними дослідниками з Каліфорнійського та Техаського університетів.

Компанія планує налагодити масове виробництво цих апаратів та відправляти в лікарні США, щоб допомогти у лікуванні ускладнень від коронавірусу, передає cnbc.com.

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"Це дуже проста і надійна конструкція, яку ми можемо донести до людей і до лікарень, які найбільше потребують таких пристроїв", – каже керівник проєкту Кевін Загорські.

До речі, Загорські відповідає за виробництво двигунів компанії.

Деталі про пристрій

Нова розробка Virgin Orbit стискає медичні Амбу-мішки, які допомагають пацієнтам з COVID-19 дихати. Апарати доставляють повітря в легені через насос, який розміщений в дихальному каналі. В США критично не вистачає таких пристроїв, через стрімке поширення коронавірусу.

Генеральний директор Virgin Orbit Ден Харт розповів, що у цій розробці компанія співпрацює з Управлінням з контролю за продуктами і ліками FDA. Наразі розробники чекають на погодження свого проєкту.

Зазвичай ми працюємо над ракетними двигунами і системами запуску, які виводять супутники на орбіту. Але через ситуацію з COVID-19 ми звернулися до губернатора Каліфорнії і запитали: Що ми можемо зробити, щоб допомогти?,



– розповів Ден Харт.

Раніше Ілон Маск переобладнав свій закритий завод Gigafactory 2 у штаті Нью-Йорк, де виробляли електромобілі Tesla, під випуск апаратів штучної вентиляції легень

1 квітня Маск заявив, що .безкоштовно роздаватиме ці апарати. І це обладнання має бути негайно доправлене до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів. Їх доставлятимуть до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Tesla.

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