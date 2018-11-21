Ракету-носій Vega з українською комплектацією успішно запустили у космос: фото

21 листопада о 03:42 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані успішно запустили європейську ракету-носій легкого класу Vega. Цікаво, що деякі компоненти ракети були розроблені українцями.

Про це повідомляє Державне космічне агентство України.

Згідно з повідомленням, блок маршового двигуна РД-843 4-го ступеня ракети створили на Державному підприємству "Конструкторське бюро "Південне" та виготовили на Державному підприємстві "Південний машинобудівний завод".

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Ракета має доставити об’єкт, що буде займатися вивченням та попередженням стихійними лихами, моніторингом змін у навколишньому середовищі тощо.

Двигун 4-го ступеня, який створили українці, забезпечує точність виведення супутника на орбіту.

Цей пуск став тринадцятим у рамках програми та другим у 2018 році. З 2012 року ракета-носій Vega вивела на орбіту 28 супутників.

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