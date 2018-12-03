Ракету "Союз" із астронавтами на борту знову запускають до МКС: відео-трансляція

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Запуск ракети "Союз"
Запуск ракети "Союз" / Фото з соцмереж

3 грудня із космодрому "Байконур" у Казахстані знову запускають ракету-носій "Союз", яка має доставити команду з трьох космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це буде перша спроба запуску "Союз" після аварії, яка трапилась 11 жовтня.

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Цього разу на МКС полетять американка Анна МкКейн від NASA, канадець Давид Сент-Жак та росіянин Олег Кононенко.

Наразі на борту МКС перебувають Сергій Прокоф’єв, Серена Ауньйон-Чанселлор і капітан Александр Герст. Саме цих космонавтів має замінити нова команда.

Як відбувається повторний запуск "Союз" – дивіться у відео.

Аварія трапилась вранці 11 жовтня, коли "Союз-ФГ" з двома космонавтами на борту стартувала з космодрому Байконур. На 119 секунді польоту сталася аварія. Обоє астронавтів вижили – вони приземлилися на території Казахстану.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і "Роcкосмосом". Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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Теги: МКС NASA Аварія ракети Союз Техно Космос
Джерело: Техно
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