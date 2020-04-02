Razer Blade 15: представили потужні ігрові ноутбуки із частотою оновлення дисплея до 300 Гц

Компанія Razer представила оновлену лінійку ігрових лептопів Blade 15 із процесорами Intel та дискретною графікою NVIDIA. Окрім продуктивного заліза, новинки цікаві можливістю вибору конфігурації дисплея – від сенсорних 4K-рішень до ігрових матриць із частотою 300 Гц.

Технічні характеристики

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Новинки побудовані на базі процесорів Intel десятого покоління аж до 8-ядерного Core i7-10875H з максимальною тактовою частотою 5,1 ГГц в режимі Turbo Boost. У списку особливостей чіпа – апаратна підтримка стандарту Wi-Fi 6 і контроллер оперативної пам’яті з можливістю використання модулів DDR4-2933.



Razer Blade 15 отримав продуктивний процесор та відеокарту

У максимальній конфігурації ноутбук оснащений графічним адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER в дизайні Max-Q зі зниженим тепловим пакетом і швидкою пам'яттю GDDR6.

Обсяг твердотільного накопичувача варіюється від 256 ГБ до 1 ТБ, оперативної пам'яті – від 16 ГБ до 64 ГБ.



Частота оновлення дисплея в Razer Blade 15 сягає 300 Гц

Всі версії ноутбука отримали фірмову клавіатуру Razer Chroma з RGB-підсвічуванням, яке можна налаштувати під себе. Список провідних інтерфейсів включає USB 3.1 Gen 2 Type-A, USB Type-C (з функцією зарядки для деяких моделей), HDMI, і Thunderbolt 3.

Особливості дисплея

Залежно від модифікації, 15,6-дюймовий дисплей Razer Blade 15 з тонкими рамками оснащується OLED-матрицею з роздільною здатністю 4K (охоплення 100% колірного простору DCI-P3) або "кіберспортивною" Full HD-панеллю з частотою оновлення 144 Гц або 300 Гц. Матове покриття екрану запобігає появі відблисків, що заважають грі або перегляду мультимедійного контенту.



Дата старту продажів Razer Blade 15 поки не оголошена

Ціна та дата виходу

Вартість Razer Blade 15 стартує з позначки 1 599 доларів (орієнтовно 44 400 гривень за курсом станом на 2 квітня 2020 року) в залежності від модифікації. Дата початку продажів новинок буде оголошена пізніше.

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