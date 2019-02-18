Razer припиняє роботу свого магазину Razer Game Store

Американська компанія Razer оголосила, що закриває власний сервіс цифрової дистрибуції Razer Game Store. Відзначимо, магазин пропрацював менше року: його запустили в квітні 2018 року, а припинить свою діяльність він вже 28 лютого 2019 року.

Особливості магазину. Як повідомляє сайт Overclockers, Razer Game Store не займався розповсюдженням безпосередніх ліцензійних копій ігор, а тільки лише продавав ключі для Steam, Uplay, Origin та інших сервісів. Тому клієнтам Razer Game Store не варто турбуватися, адже всі їх покупки залишаться без змін у відповідних цифрових магазинах.

Читайте також: Гра Apex Legends неочікувано принесла успіх проекту іншої компанії: деталі

Коли закриють магазин? Офіційно Razer Game Store закриють о 1 годині за тихоокеанським часом (11:00 за Києвом) 28 лютого 2019 року. Як сказано в офіційному зверненні, це пов'язано з реорганізацією структури компанії.



Razer Game Store припинить роботу 28 лютого 2019 року

Знижки в магазині. На даний момент в магазині діють непогані знижки, наприклад 80% на Watch Dogs 2 Gold Edition (20 доларів) і Watch Dogs Complete Edition (10 доларів), 67% на Assassin's Creed Origins (19,8 долара) і 70% на Tom Clancy's Rainbow Six Siege Advanced Edition (18 доларів).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно