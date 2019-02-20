Razer звільняє співробітників: до чого це може призвести

Компанія Razer оголосила про закриття свого магазина Razer Game Store. Тепер стало відомо, що виробник ігрової продукції звільнив розробників із мобільного підрозділу, який займається випуском смартфона Razer Phone.

За даними джерел, розробники доводять до розуму оновлення для смартфона Razer Phone 2, а майбутнє третє покоління Razer Phone скасували.

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Потім сама Razer уточнила, що вона не відмовлялася від Razer Phone 3. А звільнення торкнулися тільки 30 осіб або 2% всього персоналу, в тому числі і кількох з мобільного підрозділу.



Razer Phone 2

В рамках реорганізації також були здійснені деякі переведення працівників з мобільного підрозділу на нові проекти. Також компанія підкреслила, що смартфон Razer Phone 2 залишиться в продажу і буде підтримуватися.

Як ми бачимо, ситуація поки неясна і нам залишається тільки почекати розвитку подій.

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