Razer звільняє співробітників: до чого це може призвести

198 Читать новость на русском
Razer звільняє співробітників
Razer звільняє співробітників / Фото з вільних джерел

Компанія Razer оголосила про закриття свого магазина Razer Game Store. Тепер стало відомо, що виробник ігрової продукції звільнив розробників із мобільного підрозділу, який займається випуском смартфона Razer Phone.

За даними джерел, розробники доводять до розуму оновлення для смартфона Razer Phone 2, а майбутнє третє покоління Razer Phone скасували.

Читайте також: Razer припиняє роботу свого магазину Razer Game Store

Потім сама Razer уточнила, що вона не відмовлялася від Razer Phone 3. А звільнення торкнулися тільки 30 осіб або 2% всього персоналу, в тому числі і кількох з мобільного підрозділу.

Razer Phone 2
Razer Phone 2

В рамках реорганізації також були здійснені деякі переведення працівників з мобільного підрозділу на нові проекти. Також компанія підкреслила, що смартфон Razer Phone 2 залишиться в продажу і буде підтримуватися.

Як ми бачимо, ситуація поки неясна і нам залишається тільки почекати розвитку подій.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вибори президента: що потрібно знати українцям?
сьогодні
11517
Теги: Техно Смартфони Ігри
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Онлайн-трансляція презентації Samsung Galaxy Unpacked 2019: відео
сьогодні 20:55 Онлайн-трансляція презентації Samsung Galaxy Unpacked 2019: відео
99
Безрамковий смартфон Vivo V15 Pro представили офіційно: фото, характеристики, ціна
сьогодні 13:03 Безрамковий смартфон Vivo V15 Pro представили офіційно: фото, характеристики, ціна
492
Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
19 лютого 18:04 Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
Блог Соцмережі 201
Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
17 лютого 20:04 Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
719
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 574
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 1126
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук