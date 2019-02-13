Разом із флагманом Galaxy S10 Samsung представить бездротові навушники Galaxy Buds: що відомо

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Galaxy Buds представлять 20 лютого
Galaxy Buds представлять 20 лютого / sammobile.com

На 20 лютого компанія Samsung запланувала велику презентацію, в рамках якої представить довгоочікуваний флагманський смартфон Galaxy S10. Тепер стало відомо, що під час того ж заходу компанія покаже ще й бездротові навушники Galaxy Buds.

Як пише gagadget.com, в мережі з’явились якісні рендери і деякі специфікації Samsung Galaxy Buds.

Так, ззовні нові навушники схожі на попередників Gear IconX. Вони отримають акумулятори ємністю 58 мАг і зарядний кейс з батареєю на 252 мАг.

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Кейс буде підтримувати функцію бездротової зарядки. Galaxy Buds також матиме підтримку Bluetooth 5.0, вбудований накопичувач на 8 ГБ та захист від води за стандартом IPX2.

Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds будуть доступні у 3 кольорах

Новинка буде доступна у трьох кольорах: чорному, білому і жовтому.

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Теги: Техно Samsung Samsung Galaxy S10 Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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