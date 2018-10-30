Разом із смартфоном OnePlus 6T представили рюкзак з цікавим замком

808 Читать новость на русском
Новий наплічник OnePlus Explorer
Новий наплічник OnePlus Explorer / theverge.com

Компанія OnePlus під час презентації свого нового смартфона OnePlus 6T представила ще один продукт – рюкзак Explorer. Особливістю цієї новинки є цікавий замок – його можна розстібнути одним порухом руки.

Як відомо, у 2017 році під час презентації OnePlus 5, компанія представила рюкзак Travel Backpack.

Читайте також: Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна

Об'єм нового наплічника – 18 літрів. Він буде доступний в двох кольорах: сірому і чорному.

OnePlus Explorer

OnePlus Explorer доступний у 2 кольорах

Новинка має велике основне відділення (куди можна скласти об'ємні речі), відділення для ноутбука в задній частині, кишені для дріб'язку спереду і збоку. Рюкзак виготовлений із водонепроникного матеріалу Cordura.

OnePlus Explorer.

OnePlus Explorer виготовлений із водонепроникного матеріалу

За попередніми даними, новинка буде коштувати 99 доларів (майже 2,8 тисячі гривень).

OnePlus Explorer

Фішкою OnePlus Explorer став цікавий замок 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети OnePlus
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація Apple 30 жовтня: що покаже компанія
сьогодні 12:19 Презентація Apple 30 жовтня: що покаже компанія
148
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
589
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
292
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 2863
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1286
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
26 жовтня 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 614
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук