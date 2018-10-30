Разом із смартфоном OnePlus 6T представили рюкзак з цікавим замком

Компанія OnePlus під час презентації свого нового смартфона OnePlus 6T представила ще один продукт – рюкзак Explorer. Особливістю цієї новинки є цікавий замок – його можна розстібнути одним порухом руки.

Як відомо, у 2017 році під час презентації OnePlus 5, компанія представила рюкзак Travel Backpack.

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Об'єм нового наплічника – 18 літрів. Він буде доступний в двох кольорах: сірому і чорному.

OnePlus Explorer доступний у 2 кольорах

Новинка має велике основне відділення (куди можна скласти об'ємні речі), відділення для ноутбука в задній частині, кишені для дріб'язку спереду і збоку. Рюкзак виготовлений із водонепроникного матеріалу Cordura.

OnePlus Explorer виготовлений із водонепроникного матеріалу

За попередніми даними, новинка буде коштувати 99 доларів (майже 2,8 тисячі гривень).

Фішкою OnePlus Explorer став цікавий замок

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