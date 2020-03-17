Realme 6i – бюджетний смартфон з геймерськими характеристиками

Нещодавно компанія Realme представила смартфони Realme 6 і 6 Pro, а тепер до них приєднався Realme 6i. Новинка коштує суттєво дешевше ніж Realme 6 однак володіє геймерськими специфікаціями.

Realme 6 і 6 Pro були представлені на рідному для компанії індійському ринку, а Realme 6i показали у М'янмі, тому порівнювати ціни не правильно, зазначає pricebaba.

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Особливості смартфона

Новинка отримала SoC MediaTek Helio G80 та дисплей HD+ діагоналлю 6,5 дюйма. Оперативної пам'яті смартфон отримав не багато – 3 або ж 4 ГБ. Щодо постійної пам'яті то тут доступні версії на 64 або 128 ГБ, а акумулятор місткістю 5000 мАг обіцяє чималу автономність. А тепер про фотоможливості ґаджета – основна квадрокамера отримала головний 48-мегапіксельний датчик, а фронталка – 16 Мп.



Realme 6i – недорогий геймерський смартфон

Що цікаво, Realme 6i доступний лише в кольорах Master Desing, які у випадку інших моделей зазвичай доступні за додаткову плату.

Ціна смартфона

За новинку просять 175 або 210 доларів залежно від конфігурації, при тому, що Realme 6 з кращими параметрами в Індії коштує ті ж 175 доларів.

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