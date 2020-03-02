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Realme Band – новий фітнес-браслет з кольоровим екраном і зарядкою через USB

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Realme Band / Realme

У лінійці пристроїв бренду Realme з'явився перший фітнес-браслет, який назвали Realme Band. Його можливості аналогічні Xiaomi Mi Band 4 і Honor Band 5, хоча за автономністю він їм поступається.

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Характеристики пристрою

Realme Band отримав трохи вигнутий кольоровий LCD-дисплей з діагоналлю 0,96 дюйма і дозволом 160×80 пікселів. Корпус має захист від вологи і пилу за стандартом IP68. Стандартний ремінець виконаний з силікону. Під однією з його частин ховається USB-штекер для підзарядки, як і у Honor Band 5i. Тобто ніяких додаткових аксесуарів для підживлення не буде потрібно.


Штекер для зарядки вмонтований в ремінь

На внутрішній стороні браслета передбачений датчик серцебиття. В режимі активного використання вбудованого акумулятора на 90 мА/год повинно вистачати на 6-9 днів роботи. Стандартні функції моніторингу сну, повідомлень зі смартфона і відстеження фізичної активності в різних режимах теж передбачені.


Заряду батареї вистачить до 9 годин роботи


Новинка стане доступною для покупки вже в березні

Ціна і старт продажів

Наразі ціну на Realme Band не розкрили, але ймовірно, ґаджет буде дешевший ніж Xiaomi Mi Band 4. Старт продажів в Індії запланований на 5 березня, а пізніше новинка з'явиться і в інших країнах.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Фітнес-трекер Ґаджети
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