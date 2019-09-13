Red Dead Redemption 2 вийде на PC: нові докази розробки гри

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Red Dead Redemption 2 вийде на PC
Red Dead Redemption 2 вийде на PC / Фото з вільних джерел

Довгоочікувана PC-версія гри Red Dead Redemption 2 ще не анонсована офіційно, проте сумнівів що вона побачить світ стає дедалі менше. Датамайнер із форуму GTA Forums знайшов у файлах вестерна згадку різних PC-нюансів.

Рядки коду, присвячені опису функцій DirectX 12, MSAA, а також якості текстур і частоті поновлення – навряд чи б це все знайшлося в файлах гри Red Dead Redemption 2, якби PC-версія не перебувала на стадії розробки, повідомляє Wccftech.

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Крім того, в коді виявилися невеликі згадки налаштувань монітора – невід'ємної частини будь-якого персонального комп'ютера.

Red Dead Redemption 2
Rockstar працює над PC-версією гри Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2
Дата релізу Red Dead Redemption 2 на PC поки не відома

Здається, що офіційний анонс вже на носі. Залишається чекати офіційної заяви Rockstar.

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Теги: Техно Ігри
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