Red Dead Redemption 2 вийде на PC: нові докази розробки гри

Довгоочікувана PC-версія гри Red Dead Redemption 2 ще не анонсована офіційно, проте сумнівів що вона побачить світ стає дедалі менше. Датамайнер із форуму GTA Forums знайшов у файлах вестерна згадку різних PC-нюансів.

Рядки коду, присвячені опису функцій DirectX 12, MSAA, а також якості текстур і частоті поновлення – навряд чи б це все знайшлося в файлах гри Red Dead Redemption 2, якби PC-версія не перебувала на стадії розробки, повідомляє Wccftech.

Читайте також: Рольовий екшн GreedFall офіційно доступний на всіх платформах: огляд та системні вимоги гри

Крім того, в коді виявилися невеликі згадки налаштувань монітора – невід'ємної частини будь-якого персонального комп'ютера.



Rockstar працює над PC-версією гри Red Dead Redemption 2



Дата релізу Red Dead Redemption 2 на PC поки не відома

Здається, що офіційний анонс вже на носі. Залишається чекати офіційної заяви Rockstar.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно