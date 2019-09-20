Redmi 8A: характеристики та дата анонсу бюджетного смартфона

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Redmi 8A: характеристики та дата анонсу
Redmi 8A: характеристики та дата анонсу / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi оголосила дату презентації нового смартфона Redmi 8A. Окрім того, раніше в мережі вже з'явилася інформація про детальні специфікації новинки.

Про дату анонса новинки повідомив офіційний Twitter-аккаунт індійського підрозділу Redmi.

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Дата анонсу та головні особливості. Відповідно до опублікованого тизера, презентація смартфона відбудеться вже наступного тижня – 25 вересня. Зображення також демонструє лицьову панель ґаджета з V-подібним вирізом для фронтальної камери.

Ще один рекламний банер відзначає ключові особливості майбутньої новинки: великий екран, ємний акумулятор і підтримку багатозадачності для додатків.

Redmi 8A
Redmi 8A отримає потужну батарею

Основні характеристики. За даними китайського регулятора TENAA, Redmi 8A отримає 6,2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+ і співвідношенням сторін 19:9, 12-мегапіксельну основну камеру, селфі-камеру з роздільною здатністю сенсора 8 Мп і акумулятор на 5000 мАг.

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Апарату приписують 8-ядерний процесор з тактовою частотою 2,0 ГГц, конфігурації пам'яті 2/16, 3/32 і 4/64 ГБ і скляний корпус без сканера відбитків пальців.

Ціна бюджетного смартфона поки не оголошена.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi Redmi
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