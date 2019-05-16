Redmi готує до випуску нового "вбивцю флагманів": деталі та перші фото на камеру

564 Читать новость на русском
Redmi K20 Pro: перші фото на камеру смартфона
Redmi K20 Pro: перші фото на камеру смартфона / Фото з вільних джерел

Лише нещодавно суббренд компанії Xiaomi офіційно анонсував вихід смартфона Redmi K20, а тепер в мережі з’явилося підтвердження існування Pro-версії. В соцмережі Weibo опублікували перше фото, яке зробили на ще неанонсований смартфон.

Що відомо про Redmi K20 Pro? Як повідомляє Gizchina, Сан Чанс з відділу промислових інвестицій Xiaomi опублікував в соціальній мережі Weibo фотографію дитини, в кутку якої можна помітити невеликий напис – Redmi K20 Pro AI Triple Camera.

Читайте також: Новий витік підтвердив особливості топового смартфона Redmi

Це підтвердило існування Pro-версії флагманського Redmi K20 і наявність у нього потрійної основної камери з функціями штучного інтелекту.

Redmi K20 Pro
Знімок, зроблений на камеру Redmi K20 Pro

З самого фото складно робити якісь висновки, так як воно доступне тільки в стислому форматі. З чуток, смартфон обладнають флагманським 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586. Решта дві камери можуть бути призначені для портретної зйомки, оптичного наближення і надширококутної зйомки.

Привітання OnePlus. Окрім того, співробітник індійського представництва Xiaomi привітав OnePlus з презентацією нового флагмана і нагадав про швидкий вихід "вбивці флагманів 2.0", явно натякаючи на майбутній Redmi K20 або Redmi K20 Pro.

Redmi K20 Pro
Redmi не пропустила можливість пожартувати над OnePlus

Нагадаємо, що в минулому році Xiaomi пропонувала фанатам OnePlus купити більш доступний Pocophone F1 з таким же процесором.

Дата презентації Redmi K20 і Redmi K20 Pro досі не оголошена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
сьогодні
12576
Теги: Техно Новини Техно OnePlus Смартфони Xiaomi Redmi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1661
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2524
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
816
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
12 травня 18:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 1844
Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
11 травня 22:04 Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
Анастасія Можаровська 1177
Новини
Більше новин
Залиште відгук