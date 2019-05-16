Redmi готує до випуску нового "вбивцю флагманів": деталі та перші фото на камеру

Лише нещодавно суббренд компанії Xiaomi офіційно анонсував вихід смартфона Redmi K20, а тепер в мережі з’явилося підтвердження існування Pro-версії. В соцмережі Weibo опублікували перше фото, яке зробили на ще неанонсований смартфон.

Що відомо про Redmi K20 Pro? Як повідомляє Gizchina, Сан Чанс з відділу промислових інвестицій Xiaomi опублікував в соціальній мережі Weibo фотографію дитини, в кутку якої можна помітити невеликий напис – Redmi K20 Pro AI Triple Camera.

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Це підтвердило існування Pro-версії флагманського Redmi K20 і наявність у нього потрійної основної камери з функціями штучного інтелекту.



Знімок, зроблений на камеру Redmi K20 Pro

З самого фото складно робити якісь висновки, так як воно доступне тільки в стислому форматі. З чуток, смартфон обладнають флагманським 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586. Решта дві камери можуть бути призначені для портретної зйомки, оптичного наближення і надширококутної зйомки.

Привітання OnePlus. Окрім того, співробітник індійського представництва Xiaomi привітав OnePlus з презентацією нового флагмана і нагадав про швидкий вихід "вбивці флагманів 2.0", явно натякаючи на майбутній Redmi K20 або Redmi K20 Pro.



Redmi не пропустила можливість пожартувати над OnePlus

Нагадаємо, що в минулому році Xiaomi пропонувала фанатам OnePlus купити більш доступний Pocophone F1 з таким же процесором.

Дата презентації Redmi K20 і Redmi K20 Pro досі не оголошена.

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