Redmi готує новий смартфон: характеристики та ціна майбутньої новинки

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Redmi готує новий смартфон
Redmi готує новий смартфон / GSMinfo

Тільки-но відбулася презентація смартфона Redmi Note 8 Pro із 64-мегапіксельною камерою, але бренд Redmi готує анонс наступного пристрою. Генеральний директор Redmi Лю Вейбін розкрив характеристики неанонсованого смартфона.

Основні характеристики. Пристрій отримає дисплей з роздільною здатністю 720p, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Також в якості методу ідентифікації користувача новинці дістанеться сканер відбитків пальців.

Але найцікавіше в неанонсованій моделі – акумулятор. Його ємність складе 5000 мАг, і він буде підтримувати швидку 18-ватну зарядку. З огляду на скромну роздільну здатність дисплея і те, що ґаджет позиціонується як бюджетний, працювати він може дуже довго.

Дата виходу та ціна. Імовірно, під цей опис підходить смартфон Redmi 8 / 8A. А свідчить про це цінник в 125 доларів (близько 3 200 гривень). Про терміни релізу новинки поки нічого не відомо.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Ціни Redmi
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