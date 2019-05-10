Redmi може представити свій перший ноутбук

Мережеві джерела запевняють, що вже 13 травня бренд Redmi представить свій перший флагманський смартфон на базі процесора Snapdragon 855. Однак, флагман стане не єдиною новинкою, яку представлять: Redmi може анонсувати свій перший ноутбук.

Що відомо про ноутбуки Redmi? Індійський інформатор Судханшу Амбхоре у своєму Twitter-акаунті опублікував твіт, в якому йдеться, що Redmi збирається випустити разом з флагманським смартфоном і свої перші ноутбуки (мабуть, більше однієї моделі), за аналогією з серією Mi Notebook від Xiaomi.

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Достовірність інформації. На підтримку цієї інформації інших свідчень поки немає, але подібний крок цілком реалістичний, враховуючи, що Xiaomi вже випускає комп'ютери. Тому її дочірній компанії цілком під силу запропонувати ринку власні моделі. Тим більше, в рамках того ж підходу Huawei та Honor випускають комп'ютери серій MateBook і MagicBook відповідно.

Яким буде ноутбук Redmi? Ноутбук Redmi, якщо він дійсно вийде, буде коштувати дешевше, ніж нинішні пропозиції Xiaomi. Однак бренд також може відмовитися від деяких функцій на зразок дискретної відеокарти або ж використовувати менш дорогі матеріали – наприклад, пластиковий корпус. Ноутбуки Redmi також можуть виявитися ексклюзивним продуктом для Китаю.

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