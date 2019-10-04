Redmi назвала дату анонсу нового смартфона

Невдовзі після масштабного витоку керівництво бренду Redmi назвало офіційну дату анонсу смартфона Redmi 8. Судячи із тизера, який опублікував китайський вендор, модель отримає хорошу камеру та великий об'єм акумулятора.

Дата анонсу. Redmi представить наступника "сімки" вже 9 жовтня. Офіційний тизер вказує на плани компанії зробити акцент на автономності і можливостях камери смартфона, повідомляє Gizchina.

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Є припущення, що разом з Redmi 8 компанія покаже і більш просунутий Redmi 8 Pro.



Тизер смартфона Redmi 8

Основні характеристики. Судячи з раніше опублікованих витоків, Redmi 8 отримає акумулятор ємністю 5000 мАг і процесор Snapdragon 439. Пристрою приписують 6,21-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+, а також наявність до 4 ГБ оперативної пам'яті.

Виробник обладнає смартфон портом USB Type-C і 3,5-міліметровим аудіороз'ємом.

Ціна. Передбачувана ціна на базову модель Redmi 8 складе близько 225 доларів (орієнтовно 5 600 гривень). Смартфон буде доступний в трьох кольорах: червоному, зеленому і блакитному.

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