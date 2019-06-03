Redmi планує "захопити" світовий ринок

Незабаром після офіційного анонсу смартфона Redmi K20 Pro генеральний директор бренду Лю Вейбін розповів про майбутні плани компанії. Корпорація має серйозні наміри досягти глобального домінування на ринку мобільної електроніки.

Основні пріорітети компанії. Як повідомляє Phone Arena, одним з пріоритетних для компанії географічних напрямків Вейбін назвав Індію.

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Успіхи компанії в Індії. Він зазначив, що сумарно бренди Xiaomi та Redmi лідирують в цьому регіоні протягом останніх семи кварталів. Вони, за словами глави Redmi, утримують 10% перевагу над Samsung, але за рахунок подальших інвестицій Xiaomi хоче зайняти до 50% частки індійського ринку.

Також Вейбін заявив, що 7 з 10 найбільш продаваних смартфонів в Індії були виготовлені Xiaomi. А кілька тижнів тому бренд оголосив, що за два місяці поставив в регіон більше 2 мільйонів примірників смартфона Redmi Note 7.

Інші регіони. За межами Азії Xiaomi та Redmi також планують значно розширити свою присутність. У Європі компанія займає четверте місце по продажах після Samsung, Apple та Huawei, але сподівається поступово скоротити цей розрив.

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Де бренд Redmi з'явиться до кінця року? У 2019 році Redmi з'явиться на ринках Латинської Америки, Східної Африки, Центральної Африки та Західної Африки. Компанія стверджує, що продовжить фокусуватися на співвідношенні ціни і якості своєї продукції.

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