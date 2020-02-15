Redmi представила потужний пауербанк: характеристики та ціна

Бренд Redmi представив новий продукт – потужний пауербанк. Новинка отримала дві модифікації, функцію зміни вихідної потужності та доступний цінник.

Особливості нових пауербанків

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Новинки Redmi з акумуляторами на 10 000 та 20 000 мАг виконані в пластиковому корпусі і оснащені фізичною кнопкою для відображення залишку заряду за допомогою світлодіодних індикаторів.

Подвійне натискання на кнопку дозволяє змінювати вихідну потужність для зарядки аксесуарів, таких як бездротові навушники і фітнес-браслети.



Redmi Power Bank

Обидві моделі отримали по два порти USB Type-A, одному USB Type-C і micro USB.

Особливістю старшої версії стала функція швидкої зарядки підключених ґаджетів потужністю 18 Вт. Обидва пауербанка оснащені захистом від перевантаження по струму, перенапруги і короткого замикання.

Технічні характеристики Redmi 10 000 | Redmi 20 000

Акумулятор : 10 000 мАг, 3,7 В, 37 Вт⋅год | 20 000 мАг, 3,7 В, 74 Вт⋅год

: 10 000 мАг, 3,7 В, 37 Вт⋅год | 20 000 мАг, 3,7 В, 74 Вт⋅год Інтерфейси : 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4A або 5,1В / 2,6A), USB Type-C (5В / 2,1A), вхід micro-USB ( 5В / 2,1A) | 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4А, 5,1В / 3,6А, 9В / 2А чи 12В / 1,5А), USB Type C (5В / 2,1А / 9В / 2,1А або 12В / 1,5А), вхід micro-USB (5В / 2,1A)

: 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4A або 5,1В / 2,6A), USB Type-C (5В / 2,1A), вхід micro-USB ( 5В / 2,1A) | 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4А, 5,1В / 3,6А, 9В / 2А чи 12В / 1,5А), USB Type C (5В / 2,1А / 9В / 2,1А або 12В / 1,5А), вхід micro-USB (5В / 2,1A) Габарити: 150,5 х 73,6 х 15,1 мм | 154 х 73,6 х 27,3 мм



Redmi Power Bank

Ціна

Пауербанки Redmi надійдуть у продаж в Індії 18 лютого по ціні 11 доларів (близько 270 гривень) та 21 долар (орієнтовно 515 гривень) за версію з акумулятором на 10 000 і 20 000 мАг відповідно.

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