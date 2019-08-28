Redmi TV вперше показали на відео: що відомо про новинку

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Redmi TV вперше показали на відео
Redmi TV вперше показали на відео / Фото з вільних джерел

За день до офіційного анонсу про перший телевізор бренду Redmi в мережі не дуже багато інформації. Однак один із користувачів Twitter опублікував перше відео, яке демонструє роботу пристрою.

Наразі про телевізор Redmi відомо, що він отримає діагональ 70 дюймів, підтримку 4K та HDR, а також він самостійно пропонуватиме користувачам розважальний контент.

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Короткий відеоролик, в якому показана робота Redmi TV, опублікував на своїй сторінці в Twitter інсайдер Мукул Шарма.

Які функції отримає Redmi TV? Незважаючи на значну діагональ, екран Redmi TV отримав порівняно тонкі рамки по периметру. На пристрої буде встановлена ​​класична для приставок MiBox оболонка Patchwall UI зі списками актуальних новинок кіно, серіалів, музики та іншого розважального контенту.

Bluetooth-пульт з функцією голосового управління також зовні нагадує той, який використовують в приставках.

Згідно з попередніми витокам, Redmi TV отримає підтримку HDR, а також буде сумісний з технологіями об'ємного звучання Dolby і DTS.

Дата презентації. Презентація телевізора відбудеться 29 серпня разом з анонсом смартфонів Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro.

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Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно Xiaomi Redmi
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