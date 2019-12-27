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Рекорд Apple: акції компанії сягнули максимуму за останні 10 років

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Рекорд Apple / unsplash.com

26 грудня акції Apple виросли на 1,6%. Таким чином корпорація досягла максимуму в серії рекордних показників. Експерти вважають, що це трапилось завдяки святковому періоду, коли продукція компанії має особливо великий попит.

Як пише видання Bloomberg, завдяки таким показникам Apple закінчує рік з найкращим показником за десятиліття.

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Як цього вдалось досягнути

Першим позитивним показником стало зростання капіталізації компанії на 80%. Це дало змогу додати до загальної вартості компанії 530 мільярдів доларів. При цьому 10 років тому Apple закрила 2009 рік із щорічним зростанням майже на 150%.

Позитивно вплинули на акції компанії і вихід на ринок стрімінгового мовлення з сервісом Apple TV + та запуск ігрового сервісу Apple Arcade.

via GIPHY

Зараз експерти позитивно налаштовані щодо ситуації з Apple, і більшість з них рекомендують інвесторам купувати акції компанії.

Загалом, у 2019 році "яблучна" корпорація перевершила таких техногігантів як Microsoft (+ 55% за підсумками року) і Amazon (+ 23% за підсумками року).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Apple Новини Техно IT-бізнес
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