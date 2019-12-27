Рекорд Apple: акції компанії сягнули максимуму за останні 10 років
26 грудня акції Apple виросли на 1,6%. Таким чином корпорація досягла максимуму в серії рекордних показників. Експерти вважають, що це трапилось завдяки святковому періоду, коли продукція компанії має особливо великий попит.
Як пише видання Bloomberg, завдяки таким показникам Apple закінчує рік з найкращим показником за десятиліття.
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Як цього вдалось досягнути
Першим позитивним показником стало зростання капіталізації компанії на 80%. Це дало змогу додати до загальної вартості компанії 530 мільярдів доларів. При цьому 10 років тому Apple закрила 2009 рік із щорічним зростанням майже на 150%.
Позитивно вплинули на акції компанії і вихід на ринок стрімінгового мовлення з сервісом Apple TV + та запуск ігрового сервісу Apple Arcade.
Зараз експерти позитивно налаштовані щодо ситуації з Apple, і більшість з них рекомендують інвесторам купувати акції компанії.
Загалом, у 2019 році "яблучна" корпорація перевершила таких техногігантів як Microsoft (+ 55% за підсумками року) і Amazon (+ 23% за підсумками року).
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