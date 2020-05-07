Рекорд для Apple: прибуток в AppStore істотно зріс

Квітень виявився доволі успішним для роботи фірмового магазину AppStore. Дохід від продажу застосунків зріс одразу на 31%. Що дало змогу компанії встановити певний ректорд.

Як передає GSM Arena, продажі додатків в AppStore за місяць склали 1,7 мільярда доларів. Це рекордний місячний показник для AppStore з вересня 2017 року.

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Ці дані оприлюднила аналітична компанія Sensor Tower, спільно з інвестиційним банком Morgan Stanley. Це підтверджує, що популярність додатків під час пандемії коронавірусу зростає. Багато користувачів шукають розваг під час карантину, дехто купує освітні додатки для вивчення іноземної мови, або для заняття спортом.

Стабільне зростання

Загальна кількість завантажень додатків в AppStore також зросла на 40%, порівняно з річним еквівалентом. також Apple фіксує зростання продажів четвертий місяць поспіль.

При цьому аналітики теж роблять позитивний прогноз – у другому кварталі AppStore буде зафіксоване 18% зростання доходу, в порівнянні з аналогічним тримісячним періодом в 2019 році.

Найактивніше купують додатки користувачі цих трьох країн:

США

Японія

Великобританія.

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