Рекордна покупка: IBM придбала компанію Red Hat

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IBM придбала компанію Red Hat
IBM придбала компанію Red Hat / Фото з вільних джерел

Компанія IBM оголосила про укладення остаточної угоди щодо купівлі компанії Red Hat. Сума операції складе близько 34 мільярда доларів, за 190 доларів за акцію. Відзначимо, що Red Hat стане найбільшою покупкою в історії IBM.

Про це повідомляється на офіційному сайті IBM.

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Як планує IBM, покупка дозволить розширити її вплив як провайдера хмарних рішень для корпоративних клієнтів і вивести в лідери. В результаті, Red Hat стане частиною підрозділу IBM Hybrid Cloud.

Угода ще має бути схвалена різними інстанціями. Завершити її планують у другому півріччі 2019 року.

Що таке Red Hat Software? Це американська компанія, що випускає рішення на основі відкритого вихідного коду, включаючи дистрибутиви Red Hat Enterprise Linux і Fedora. Компанія почала свою роботу в 1993 році, і на даний момент налічує більше 3500 співробітників і 30 підрозділів по всьому світу, будучи однією з найбільших компаній, що випускають Linux. 27 липня 2009 року компанія була включена в список S & P500 п'ятисот найуспішніших компаній США.

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Теги: Техно Інтернет IBM
Джерело: Техно
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