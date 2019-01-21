Реліз гри Overkill’s The Walking Dead на PlayStation 4 і Xbox One відклали: причини

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Реліз гри Overkill’s The Walking Dead на PlayStation 4 і Xbox One відклали
Реліз гри Overkill’s The Walking Dead на PlayStation 4 і Xbox One відклали / Скріншот з відео

Кооперативний шутер Overkill’s The Walking Dead від студії Overkill Software вийде на консолях із запізненням. Наразі видавець Starbreeze Publishing, який постав на грані банкрутства, не повідомляє дату виходу тайтлу на ігрових приставках.

Про це повідомляє Gematsu.

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Спочатку планувалося, що прем'єра Overkill’s The Walking Dead на PlayStation 4 і Xbox One відбудеться 6 лютого в США і 8 лютого – в інших регіонах світу. Але цього не станеться, адже Starbreeze оголосила про перенесення дати виходу на невизначений термін. За словами видавця, пов'язано це рішення з тим, що зараз компанія "заново тестує гру і оцінює її продуктивність". Про нову дату виходу повідомлять окремо.

Overkill’s The Walking Dead
Скріншот з гри Overkill’s The Walking Dead

Відзначимо, в Steam проект доступний з 6 листопада 2018 року. На ПК бій із зомбі особливої ​​любові користувачів не здобув: з більш ніж 5 тисяч осіб лише 52% рекомендують покупку, так що в підсумку у Overkill's The Walking Dead "Змішана" оцінка.

Трейлер гри Overkill’s The Walking Dead – дивіться відео

Придбати можна як стартове видання за 379 ​​гривень, що відкриває доступ до першого сезону місій, так і стандартне, з двома сезонами місій, – за 699 гривень. Ну а Deluxe-видання вартістю 929 гривень, крім перерахованого вище, пропонує цифрові саундтреки і артбук, а також додаткові костюми для героя і розмальовки зброї.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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