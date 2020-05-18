24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Рентгенівський зір має і камера iPhone: фото

- Читать новость на русском
Рентгенівський зір є і на iPhone
Рентгенівський зір є і на iPhone / Скріншот з соумереж

Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому користувачі показують, що новий смартфон OnePlus 8 Pro має щось на кшталт рентгенівського зору. Зараз стало відомо, що таку здатність мають в iPhone з Face ID.

Фото, на яких iPhone "бачить" крізь предмети, користувачі публікують у соцмережах. Така функція є лише в нових версіях iPhone, які мають функцію Face ID (ті моделі, що з монобровою).

До теми Камера OnePlus 8 Pro може бачити крізь предмети: відео

iPhone, що має камеру TrueDepth для функції сканування особи Face ID, може бачити крізь пластик.

Розробник програмного забезпечення для пристроїв Apple Гільєрмо Рембо опублікував фото, зроблені на iPhone X, на якому видно як смартфон "бачить" крізь телеприставку Apple TV.

Чи варто хвилюватись

Як каже експерт, в теорії такий режим може бути у будь-якої камери з потужним інфрачервоним датчиком. Для цього користувачеві потрібно обійти програмні обмеження. Тож наразі хвилюватись “рентгенівського” зору на смартфонах не варто. Як каже розробник, аби розблокувати цей режим – доведеться потрудитися.

Як відомо, OnePlus 8 Pro може бачити не лише крізь пластик, але й крізь одяг, однак, це має бути дуже тонкий матеріал.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Apple iPhone Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
15 травня , 21:00 Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
Ірина Полицька
Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
13 травня , 18:07 Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
Михайло Года
Стався витік даних – в тебе проблеми: інтерв'ю про захист приватності в цифровому світі
13 травня , 16:50 Стався витік даних – в тебе проблеми: інтерв'ю про захист приватності в цифровому світі
Євгенія Мазур