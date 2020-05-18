Рентгенівський зір має і камера iPhone: фото
Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому користувачі показують, що новий смартфон OnePlus 8 Pro має щось на кшталт рентгенівського зору. Зараз стало відомо, що таку здатність мають в iPhone з Face ID.
Фото, на яких iPhone "бачить" крізь предмети, користувачі публікують у соцмережах. Така функція є лише в нових версіях iPhone, які мають функцію Face ID (ті моделі, що з монобровою).
До теми Камера OnePlus 8 Pro може бачити крізь предмети: відео
iPhone, що має камеру TrueDepth для функції сканування особи Face ID, може бачити крізь пластик.
Розробник програмного забезпечення для пристроїв Apple Гільєрмо Рембо опублікував фото, зроблені на iPhone X, на якому видно як смартфон "бачить" крізь телеприставку Apple TV.
Чи варто хвилюватись
Як каже експерт, в теорії такий режим може бути у будь-якої камери з потужним інфрачервоним датчиком. Для цього користувачеві потрібно обійти програмні обмеження. Тож наразі хвилюватись “рентгенівського” зору на смартфонах не варто. Як каже розробник, аби розблокувати цей режим – доведеться потрудитися.
Як відомо, OnePlus 8 Pro може бачити не лише крізь пластик, але й крізь одяг, однак, це має бути дуже тонкий матеріал.
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