Resident Evil 2 : розробники повідомили про нові успіхи гри та цікаве доповнення

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Resident Evil 2
Resident Evil 2 / Фото з вільних джерел

Компанія Capcom оголосила про те, що відвантаження гри Resident Evil 2 для ПК, Xbox One та PlayStation 4 за перший тиждень сягнули позначки 3 мільйона копій. Проте, видавець не повідомляє скільки при цьому їх продали.

Загальні продажі всіх ігор серії Resident Evil станом на 28 січня 2019 року становлять 88 мільйонів копій. Через більш ніж 20 років Capcom продовжує радувати шанувальників серії по всьому світу, повідомляється на офіційному сайті Capcom JP.

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Оригінальна Resident Evil 2, що вийшла в 1998 році, розійшлася по всьому світу тиражем 4,96 мільйона копій і була четвертою за цим показником серед інших частин Resident Evil.

Особливості Resident Evil 2. 25 січня 2019 року Capcom випустила ремейк проекту з використанням технологій поточного покоління. На додаток до сучасних візуальних ефектів і фотореалістичної графіки, Resident Evil 2 може похизуватися підтримкою Dolby Atmos 7.1.4 і бінауральною технологією обробки звуку в реальному часі.

Resident Evil 2
В Resident Evil 2 з'явиться новий безкоштовний режим

Коли вийде оновлення Resident Evil 2? Крім того, Capcom оголосила про те, що 15 лютого в Resident Evil 2 з'явиться режим The Ghost Survivors. У ньому розповідаються історії власника збройового магазина, дочки мера і солдата в стилі "Що, якщо?" – про те, що було б, якби їх не спіткала сумна доля. Режим буде поширюватися безкоштовно за допомогою оновлення.

Трейлер режиму The Ghost Survivors у грі Resident Evil 2 – дивіться відео

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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