Resident Evil 2: ремейк культової гри офіційно доступний на PlayStation 4, Xbox One та PC

У п’ятницю, 25 січня, світ побачила захоплююча гра Resident Evil 2 в жанрі survival horror. Хорор став ремейком культової гри 1998 року із такою ж назвою. Гра вийшла на PlayStation 4, Xbox One та PC.

Сюжет Resident Evil 2

Дія гри розгортається через два місяці після подій першої частини хорора – Resident Evil. Місцем дії виступає американське містечко Раккун-сіті, жителі якого перетворилися на зомбі під впливом біологічної зброї під назвою T-вірус, створеного фармацевтичною компанією Umbrella.

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Два протагоніста, Леон Скотт Кеннеді і Клер Редфілд, намагаються покинути місто. По дорозі вони зустрічають інших людей, які вижили, і стикаються з творцем G-вірусу (потужнішого різновиду Tвірусу) Вільямом Біркіном, який перетворився в мутанта.

Історія розробки ремейку Resident Evil 2

На ранніх етапах в Capcom обговорювалося безліч варіантів. Творці намагалися встановити вид від першої особи і фіксовану камеру в дусі «старої школи», але в кінцевому результаті вирішили, що управління від третьої особи працює краще. І хоча не всі фанати сприйняли дане введення, після виставки E3 2018, реакція в цілому була позитивною.



Скріншот з гри Resident Evil 2

Продюсер Цуєси Канда заявив, що гра не буде підтримувати режим VR, оскільки це зруйнує атмосферу жаху.

Resident Evil 2 не є точним відтворенням оригіналу з сучасною графікою. Це нова частина, створена на основі старої,

– наголосив бренд-менеджер Capcom Майк Лунн.

Фрагменти демоверсії Resident Evil 2 представили на заході Tokyo Game Show 2018. Простежувалося прагнення до фотореалістичності.

Якщо ви хочете показати криваве насильство, можна просто вставити жорстоку сцену. Ми робимо інакше: наша мета – показати насильство в часі, підкреслити, що колись у цьому місці не відбувалося нічого страшного,

– заявив розробник Йосіакі Хірабаясі.



Скріншот з гри Resident Evil 2

Мінімальні системні вимоги Resident Evil 2 Операційна система Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 біт)

Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 біт) Процесор Intel Core i5-4460 (2.70 ГГц) / AMD FX 6300

Intel Core i5-4460 (2.70 ГГц) / AMD FX 6300 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 ГБ VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 ГБ VRAM) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX11 Рекомендовані системні вимоги Resident Evil 2 Операційна система Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 біт)

Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 біт) Процесор Intel Core i7-3770 / AMD FX 9590

Intel Core i7-3770 / AMD FX 9590 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3 ГБ VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3 ГБ VRAM) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX11 Відгуки критиків

На сайті Metacritic середній бал проекту на підставі 63 рецензій становить 91 з 100 можливих. Серед усіх частин серії вище була оцінена тільки Resident Evil 4. Критики зійшлися на думці, що це чудове перевидання другої частини RE з новою графікою і геймплейними елементами, де патронів завжди рівно стільки, скільки потрібно, щоб ледве дотягнути до чергової сутички з зомбі.

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Користувачі Steam також захоплено відгукуються про ремейк Resident Evil 2 (97% відгуків з майже 2 тисяч виявилися позитивними). Як правило, гру критикують за ті чи інші геймплейні механіки, які перекочували з оригіналу.

Трейлер гри Resident Evil 2 – дивіться відео

В офіційному Twitter-акаунті серії Resident Evil з'явилося повідомлення про успіхи пробної версії ремейка Resident Evil 2. З моменту виходу 11 січня в 1-Shot Demo зіграло три мільйони людей. Цей результат наводить на думку про великий успіх проекту після релізу.

The Resident Evil 2 “1-Shot” Demo has been downloaded over 3 million times!



Grab this 30-minute slice of survival horror before it’s gone on Jan 31, and prepare for your trip to Raccoon City.



Resident Evil 2 launches on PS4, XB1, and Steam this week on Jan 25! pic.twitter.com/1piqEspMXb — Resident Evil (@RE_Games) 21 січня 2019 р.

При цьому на офіційному сайті гри глобальна статистика демонструє інші цифри – всього завантажень пробної версії трохи менше 2,5 мільйона. По регіонах лідирує Японія, потім Північна і Південна Америки. Пройти до кінця пробний варіант змогло 26% від загального числа користувачів.



Resident Evil 2 встановила рекорд в Steam

Resident Evil 2 представили менше доби тому, однак проект уже поставив перший рекорд в Steam – за кількістю одночасних гравців.

Зараз пікове значення складає 55 164 особи. Це втричі більше, ніж було у попереднього рекордсмена серії в сервісі – Resident Evil 7. Зазвичай за подібних показників можна попередньо судити про перші успіхи або невдачі новинки.

Кінематографічний трейлер гри Resident Evil 2 – дивіться відео

Як правило, кількість одночасних гравців зростає на вихідних, тому в найближчі кілька днів ремейк ще може побити власне досягнення.

Ціна Resident Evil 2

Гра вже доступна в Steam і придбати її можна за 1 499 гривень за стандартне видання та 1 699 гривень за Delux. Для прихильників Xbox One гра Resident Evil 2 буде доступна за 59,99 доларів (близько 1 699 ривень) та 69,99 доларів (близько 1 999 гривень) за стандартне та Delux-видання відповідно. Шанувальники PlayStation 4 новий хорор зможуть придбати за 1 799 гривень та 1 999 гривень стандартне та Delux-видання відповідно.

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