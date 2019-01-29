Resident Evil 2: розробники опублікували цікаву статистику гри

Компанія Capcom опублікувала статистику популярності гри Resident Evil 2. Проект офіційно побачив світ в п’ятницю, 25 січня, але вже може похизуватися оцінками та цікавими подробицями.

У рімейку 79% людей вибрали кампанію Леона, і тільки 21% вважали за краще обрати Клер. За першого персонажа награно в два рази більше годин, повідомляє 3DNews.

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На момент написання новини загальний хронометраж, проведений всіма користувачами в Resident Evil 2, перевищив 1 458 років. У дослідженнях світу гравці пройшли майже 37 мільйонів кілометрів, вбивши 102 742 432 ворогів. Ремейк як і раніше найбільш популярний в Японії, Північній і Південній Америці.



Загальний час проведений в грі Resident Evil 2 сягнув 1438 років



Статистика гри Resident Evil 2

Capcom опублікувала й інші відомості. Наприклад, статистику використання ножа в ближньому бою (26% гравців його втратили). Там же можна побачити, що Тиран переслідував гравців протягом 6 мільйонів кілометрів, а в спробах втекти від нього користувачі подолали понад 9 мільйонів кілометрів.

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