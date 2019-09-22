Ретро-геймпад Super Nintendo надійшов у продаж

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Ретро-геймпад Super Nintendo надійшов у продаж
Ретро-геймпад Super Nintendo надійшов у продаж / snesc.nintendo.com

Японська компанія Nintendo розпочала продаж ретро-геймпада в стилі 16-бітної консолі Super Nintendo (SNES). Консоль підходить для актуальної ігрової платформи Switch.

Як свідчить сайт Nintendo, вартість геймпада — 30 доларів (750 гривень).

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До речі, виробник встановив обмеження – компанія продаватиме не більше чотирьох контролерів у "одні руки".

Ретро-геймпад Super Nintendo

Ретро-геймпад Super Nintendo

Наразі замовити консоль можуть лише передплатники сервісу Nintendo Switch Online (його підписка коштує 4 долари на місяць або 20 доларів в рік).

Ретро-геймпад Super Nintendo

Super Nintendo коштує 30 доларів 

Раніше Nintendo представила дешевшу версію консолі Switch Lite за 199 доларів. Вона перестала бути гібридною і перейшла в категорію портативних, адже зникла можливість підключення до телевізора.

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Теги: Техно Ігри Ґаджети
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