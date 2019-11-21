Що таке ретроградний Меркурій: дати на 2020 рік

В 2020 році Меркурій буде ретроградним тричі за рік. У цей період. не радять починати нові проєкти, купувати будь-які носії інформації, дрібні речі, а також засоби пересування (велосипеди, ролики, автомобілі).

Що таке ретроградний Меркурій

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Ретроградністю Меркурія вважається явище, коли спостерігачеві з Землі здається, що ця планета почала рухатися в зворотному напрямку. Насправді це ілюзія, і Меркурій не змінює своєї швидкості і напрямку руху.

Чому ж Меркурій стає ретроградним?

Це трапляється тоді, коли він проходить поблизу від Землі;

Меркурій рухається швидше Землі;

Виникає наступний ефект: уявіть, що ви їдете в автомобілі №1 і вас обганяє автомобіль №2. В момент обгону на кілька секунд вам буде здаватися, що автомобіль №2 рухається назад. Хоча насправді він їде вперед і дуже швидко.

Зауважимо, рухатися назад можуть всі планети: Меркурій, Венера, Марса, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. А ось Світила (Сонце і Місяць) ніколи не бувають ретроградними.

Ретроградний Меркурій в 2020 році: дати

Меркурій буває ретроградним тричі за рік. Наступного року це явище слід очікувати:

Початок 17 лютого (2:54 за Києвом) – кінець 10 березня (5:48 за Києвом).

Початок 18 червня (7:59 за Києвом) – кінець 12 липня (11:26 за Києвом).

Початок 14 жовтня (4:05 за Києвом) – кінець 3 листопада (19:50 за Києвом).

Вплив ретроградного Меркурія на техніку

Деякі люди вірять, що в цей період проблеми можуть виникнути не лише з початком нових проєктів та здоров'ям, але й з електронікою, автомобілями та ґаджетами.

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Тому вони частіше роблять резервні копії на смартфоні і комп'ютері, щоб не втратити важливу інформацію в разі екстреної і досить серйозної поломки.

Ретроградний Меркурій – міф

Як ми вже зазначали, ретроградний Меркурій (явище руху планети в зворотньому напрямку) лише оптична ілюзія. Однак особливо велике значення ретрограду планет надають астрологи.

Цей час розцінюється як вкрай несприятливий для початку чогось нового. Важливі рішення виявляться невірними і приведуть зовсім не до того результату, який очікувався, справи йтимуть погано, а нові любовні відносини, які почнуться в цей період, принесуть сум і розчарування.

Зате ретроградні періоди можна присвятити переосмислення минулого і завершення розпочатих раніше справ. Оскільки Меркурій – римський бог торгівлі і подорожей, ймовірність неприємностей саме в цих сферах в ретроград зросте.

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Втім, астрономи не поділяють думку, що Меркурій (як і інші планети) може якось впливати на настрій людини або її діяльність.

Ідея про те, що гравітація цих дуже далеких тіл якимось чином впливає на наше життя, просто не працює в рамках фізики,

– зазначив професор Каліфорнійського університету Жан-Люк Марго.

Вчені додають, що деякі люди схильні звинувачувати в своїх невдачах протистояння планет і зірок, тоді як їм слід пошукати причину ближче – наприклад, в самих собі.

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