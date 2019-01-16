Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії

Компанія Lenovo вже може похизуватися своїми успіхами на українському ринку. Виробник впроваджує та активно пропагує нові технології, а його продукція продовжує завоювувати своїх шанувальників в Україні.

Вже кілька кварталів поспіль Lenovo займає провідну позицію на ринку портативних комп'ютерів в Україні. Техно 24 вдалося розпитати у генерального директора Lenovo в Україні Тараса Джамалова про те, як виробнику вдалося досягнути таких успіхів та чим особливий український ринок ПК. Окрім того, очільник українського представництва виробника розповів, які плани у компанії на найбличий час.

У листопаді Lenovo утримує лідерство на українському ринку в сфері продажів ПК. Як вам вдалося досягти такого результату?

Залежить від того, яку точку відліку ми беремо. Якщо ми беремо зовсім давні часи, це 8 років тому, наприклад, то це був один шлях. За останні кілька років ми лише зміцнюємо свої лідерські позиції.

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Якщо говорити про останні два або півтора роки, що ми зробили принципово нового, того що не роблять конкуренти? Ми дуже сильно зосередилися на процесі так званого Customer Centricity, коли ми на чолі всіх процесів ставимо нашого клієнта. І за останні півтора року ми повністю поміняли сервісну політику, повністю оновили веб-сайт і створили в Україні саме український контакт-центр для клієнтів. Ми реалізували такий проект, в який ніхто не вірив – ремонт протягом 5 днів для бізнес-серій ноутбуків і десктопів. Цього немає в жодного з конкурентів.

Все це в цілому дає впевненість нашим клієнтам в нас, як у партнері і, на мій погляд, саме це дає змогу нам утримуватися в лідерах ринку.

Нещодавно в Пекіні відкрили повністю автоматизований магазин Lenovo Lecoo. Чи запрацює такий магазин в Україні і якщо так, то коли цього чекати?

Якщо говорити саме про магазин відкритий для всіх, то в Україні у нас на сьогодні немає наших монобрендових магазинів. Ми в пошуку формату цікавого для споживачів, для наших клієнтів. Поки цей формат не фіналізовано. Ми не хочемо відкривати, як всі, тому що монобрендовий магазин часто нудний і в нього зазвичай йдуть через спеціальні цінові пропозиції або через якісь акції.

Ми хочемо відкрити цікавий формат і зараз з колегами і, з незалежними консультантами шукаємо формат, який би був дійсно цікавий для українських споживачів. Тому поки у нас немає магазину і навіть фіналізованого формату. Коли він буде, я не виключаю, що ми будемо застосовувати там ці технології, хоча не можу цього обіцяти і навіть давати оцінку вірогідності.

Як працює магазин без персоналу Lenovo Lecoo – дивіться відео

Але технології в будь-якому випадку цікаві і їх в будь-якому випадку треба впроваджувати. Ми як інноваційна компанія повинні використовувати будь-який шанс щоб їх випробовувати і пропагувати.

І ми найближчим часом плануємо робити оновлення нашого Київського офісу і всіх систем розмежування доступу безпосередньо у нас в офісі. Ми сподіваємося, що домовимося і з офісним центром і доступ до паркінгу та інші функції, будуть повністю на face recognition technology і car-place recognition technology. Тобто, фактично планую зробити систему, яка буде розпізнавати всіх співробітників, всіх наших гостей офісу і не ускладнювати їх додатковими системами аутентифікації, такими як, наприклад, proxy card.

Це не настільки круто, як магазин, який працює без людей, але вже якийсь крок і, сподіваюся, ми задамо тренд в індустрії або хоча б покажемо нашим сусідам по офісному центру що ось так можна, не бійтеся, пробуйте, це круто.

Яка специфіка українського ринку, чим він відрізняється від світових ринків?

Відмінностей дуже багато, деякі з них нейтральні відмінності, деякі позитивні, деякі все таки негативні.

З тих, які я б виділив як нейтральні відмінності: для тих, хто працює на ринку України, слово, яке найбільше характеризує роботу на нашому ринку і його поведінку – це "нестабільність". Тобто, у нас постійні зміни в будь-яку сторону і це вже даність, яка супроводжує нас кілька років. Це і коливання споживчих настроїв від "все добре, купимо за все і побільше" до "давайте збирати на консерви". Це і девальвація національної валюти. Це і нестабільна ситуація з споживчими кредитами. Тобто, у нас найбільша відмінність від інших ринків світу, а Європи так точно, це те що у нас занадто часті макроекономічні зміни.

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З не дуже хороших відмінностей від розвинених європейських ринків, це те, що все таки об'єктивно наш споживач в Україні не настільки забезпечений фінансово, як забезпечені люди в Британії або в Німеччині. З цього випливає те, що середня вартість пристроїв нижче, ніж в розвинених країнах Західної Європи. Це така відмінність, яка, я сподіваюся, з часом зійде нанівець.



Тарас Джамалов розповів про особливості українського ринку ПК / Фото: Техно 24

Але є і позитивна відмінність. Це те, що на ринок України ми як виробники комп'ютерної техніки дивимося з великим оптимізмом. Тому що за показником насиченості ринку комп'ютерною технікою, ми все ще можемо показати велике зростання. Наприклад, в тій же Західній Європі, ми не знайдемо сім'ю або людину в якої не було б ноутбука. Це майже нонсенс. У нас все ще величезна кількість людей, які не мали досвіду користування цими пристроями, і ми розуміємо, що це лише питання часу, коли у них з'явиться усвідомлення необхідності купівлі таких пристроїв, як ноутбуки, планшети або десктопи.

Відповідно позитивна відмінність від ринків Західної Європи те, що ринок ще не наситився. І як тільки у нас будуть зміни на краще в макроекономічних показниках, наш ринок може різко збільшитися в обсязі.

Типовий користувач Lenovo. Який він? Можете його описати?

Для нас, як для бренду в цілому, його або на щастя, або, на жаль, немає. Є продукти, для яких можна створити портрет користувача. У нас занадто велике портфоліо – і для кожного з наших продуктів є портрет клієнта, але немає якогось узагальненого.

Як приклад, ми зустрічалися на презентації принципово нового продукту YOGA Book, який призначений для творчих людей. Тобто, портрет користувача цього пристрою – це творча людина, яка близька до графічної культури, культури малювання, до художньої або фотокультури.

Окремо у нас є цілий модельний ряд ThinkPad. Там портрет користувача – це компанії, або бізнесмени, або бізнесвумен, які цінують надійність, стійкість, які часто подорожують і їм потрібний такий пристрій, який ніколи не підведе.

Є пристрої YOGA, які в якійсь мірі призначені для людей, які близькі до фешн-індустрії. Тому, що цей пристрій дуже красивий, він з незвичайними для ноутбуків шарнірами.

Огляд YOGA Book C930 – дивіться відео

У нас як у компанії широка цільова аудиторія, але для кожного окремого продукту є досить вузький сегмент, на який ми орієнтуємося і саме з урахуванням потреб цих користувачів ми створюємо пристрої. Згруба кажучи, пристрої, які ми створюємо для геймера, навряд чи підійдуть творчій людині, яка подорожує. Але будь-яка людина з будь-якого сегменту знайде той продукт, який буде їй максимально цікавий і максимально корисний.

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На кого ми традиційно не орієнтуємось – це діти молодші 12 років, а верхньої межі і немає.

Відзначимо, Техно 24 вже розповідав про найуспішніші продукти Lenovo і про це ви можете прочитати у нашому матеріалі.

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